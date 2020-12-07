美褐皮书显示：四个联储地区经济没有增长

当地时间12月2日，美联储发布的褐皮书显示，美联储官员认为，在12个联储地区中，有四个地区经济近几周“几乎没有或根本没有增长”，其他地区则仅出现温和增长，因疫情迅速蔓延，且经济衰退的影响令一些企业和家庭遭受重创。此外，报告显示，随着新冠肺炎疫情持续肆虐，企业对经济前景的乐观情绪减弱。在波士顿等辖区，酒店和旅游业仍受到疫情重创。同时，多数辖区信贷前景恶化。各辖区金融机构普遍预测，贷款违约率或在2021年上升。

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