借款暴增45亿 传化智联开卖资产

面临债务带来的压力，这家公司选择了出售旗下资产。

12月1日晚间，传化智联股份有限公司（下称“传化智联”）发布公告称，同意将潍坊传化陆港物流有限公司（下称“潍坊传化”）100%的股权和传化智联子公司所持有其的全部债权转让给青岛盛世金澳商业管理有限公司（下称“盛世金澳”），转让价格1.8亿元。

需要指出的是，随着债务的不断增加，传化智联欲通过剥离资产实现“减负”。

剥离亏损资产

根据公告，公司控股子公司传化物流集团有限公司（下称“传化物流”）与盛世金澳签署了股权转让协议，拟将孙公司潍坊传化100%的股权和传化物流持有其的全部债权转让给盛世金澳。

天眼查信息显示，盛世金澳成立于2020年8月，经营范围涵盖了商业综合体管理服务、房地产咨询、房地产评估、房地产经纪等业务。截至2020年9月底，盛世金澳暂未开展任何业务，营业收入、净利润、总资产、总负债、应收账款等均为0元。

至于标的公司的情况，截至2019年底（经审计），潍坊传化总资产为7.77亿元，实现净利润-87.19万元，经营活动产生的现金流量净额为-1.41万元，业绩处于亏损。

此外，本次转让价格合计1.8亿元（具体包括100%股权对价1.48亿元、持有的债权对价为3294.38万元）。据悉，截至2020年9月底，传化物流合计向标的提供了3294.38万元的借款。根据协议安排，这部分的债权对价需由盛世金澳在2020年12月底前支付。

上市公司表示，据初步计算，此次出售将产生收益约9900.53万元，有利于优化资产结构，降低公司的投资和经营风险。

需要指出的是，就在一个多月前，该公司刚宣布出售另一家孙公司部分股权。

今年10月，控股子公司传化物流与汉盛控股、亘欣科技签订了股权转让协议，约定将所持杭州富阳传化物流基地有限公司（下称“富阳传化”）60%的股权转让给两家企业，交易作价1.59亿元。与潍坊传化亏损不同的是，富阳传化2019年处于盈利，净利润为1401.06万元（出售富阳传化将产生股权收益约1.3亿元）。

依赖政府补助

公开信息显示，传化智联最初主要经营印染助剂、化纤油剂、活性染料、合成橡胶等四大业务，并于2004年在深交所上市。与许多公司类似，在传统主营业务遇到“瓶颈”之时，传化智联也选择了靠并购来实现业务的转型。

2015年，传化智联通过发行股份购买资产和募集配套资金等方式，斥资200亿元从控股股东传化集团的手中收购了传化物流，而这个收购价格与传化物流归属于母公司所有者权益的账面值（42.47亿元）相比增值率为375%。

将传化物流“置入麾下”后，公司又陆续着手收购鑫达源物流65%股权、德峰物流60%股权、淄博公路港49%股权等，进军公路物流业务。

“公司将在原有专用化学品研发、生产及销售业务的基础上，增加公路物流网络平台运营业务，构建‘物流+互联网+金融服务’的全新生态系统。”这是彼时收购传化物流之时，传化智联许下的愿景。

根据财报，2015年至2019年，传化智联的营业收入由53.4亿元增长至202.8亿元，净利润也从6.18亿元增至16.38亿元；其中，2019年，物流业务的销售收入已占公司总收入67.73%。

不过，查阅明细后可以发现，政府补助在公司净利润中起到了很大的作用。2017年至2019年，传化智联计入当期损益的政府补助为7.69亿元、13.66亿元、15.39亿元，分别在当期净利润中占比达142.41%、151.95%、93.95%。

记者注意到，公司的政府补助主要得益于公路港业务。以2019年为例，在与收益相关的政府补助中，传化智联的公路港现代物流服务补助项目收到的政府补助为7.78亿元，公路港平台经营补助项目收到了3.68亿元。

需要指出的是，随着规模的扩大，公司的借款也在不断增加。截至2020年9月底，传化智联借款共计86.9亿元，是2019年末（41.25亿元）的2.1倍，比2019年末增长45.65亿元。其中短期借款高达44.25亿元；而另一边，公司期末现金及现金等价物余额仅33.19亿元。

业内人士认为，此次转让旗下资产也将可帮助传化智联回笼一部分资金。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)