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应收账款高企 合力泰打包卖三子

2020年12月07日07:59  来源：人民网－国际金融报　
 

　　近日，合力泰科技股份有限公司（下称“合力泰”）发布公告称，拟通过产权交易所公开挂牌转让旗下三家子公司100%股权，挂牌底价为14.19亿元。

　　上市公司表示，本次资产出售不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，不构成重组上市。

　　不过，记者注意到，合力泰的三家子公司在2019年仅有一家盈利，其他两家均处于亏损状态。

　　捆绑销售

　　根据公告，上市公司计划以公开挂牌竞价转让方式，转让持有的珠海晨新科技有限公司（下称“珠海晨新”）100%股权、深圳业际光电有限公司（下称“业际光电”）100%股权以及东莞市平波电子有限公司（下称“平波电子”）100%股权。

　　虽然公司表示，最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格，不过三家公司确定在产权交易中心的挂牌底价为14.19亿元（其中经福建省国资委备案的评估，业际光电评估值为2.25亿元、平波电子1.28亿元、珠海晨新10.65亿元）。

　　需要指出的是，此次转让系公司将三家子公司一起“打包”转让。

　　合力泰表示，本次交易为三家标的公司捆绑联合转让，意向受让方需同时受让三家公司股权。那么，被“打包”的三家子公司经营情况如何？

　　公开信息显示，珠海晨新主要从事研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件，2019年公司实现营业收入31.91亿元，净利润为1.29亿元。但另外两家子公司业际光电、平波电子的净利润却分别为-2087.87万元、-9708.44万元，均为负数。

　　据披露，截至2020年10月31日，公司为标的公司提供的担保余额为4.9亿元。自交割日起，公司不再为其新增担保及担保项下的借款；公司已经提供的担保，受让方及标的公司应于交割日之前全部清偿完毕，或与授信机构协商置换担保方。

　　对于此次转让，合力泰表示目的系调整产业布局，优化产能结构；整合资源分布，提升经营效率；以及补充营运资本，回笼投资资金。

　　净利下滑

　　记者了解到，合力泰前身系联合化工，后者于2008年登陆深交所。在连续两年业绩下滑后，联合化工决定卖“壳”给合力泰，后者于2014年成功实现借壳上市。

　　公开信息显示，合力泰是集开发、设计、生产、销售为一体的液晶显示、触控模组、智能硬件产品的制造商和方案商；主要生产智能终端核心部件，横向布局在液晶显示模组、触控模组、摄像头模组、指纹识别模组。

　　借壳上市之后，合力泰随即走上了并购扩张之路。

　　仅仅是2015年，上市公司筹划了收购深新隆60%股权、比亚迪部品件100%股权、新泰联合100%股权、联合丰元88%股权等多起收购，涉及金额超40亿元。其中，数额最大的系收购比亚迪部品件的23.06亿元。

　　一系列的收购让公司业绩在一段时间内大幅增长。2015年至2017年，合力泰实现营业收入49.53亿元、118.45亿元、151.11亿元，对应净利润分别为2.17亿元、8.73亿元、11.66亿元，营收和净利均有明显地增长。

　　然而，好景不长。2019年及2020年前三季度，公司在收入增长的同时净利却有所下滑：其中，2019年合力泰的总收入同比增长9.44%，净利润同比下滑18.85个百分点，而这主要系公司计提应收款项坏账所致。

　　据悉，业绩增长的背后，是公司应收账款高企。截至2020年9月末，合力泰的应收账款达到了84.28亿元，而在2014年底，这个数字还只有5.6亿元，增幅达到1405%，远超过营业收入的增幅；截至2020年9月末，公司的短期借款也达到了67.12亿元。今年8月，上市公司表示为了拓展融资渠道，优化负债结构，公司拟非公开发行不超过7亿元的公司债券。

　　而如今，为了还债，合力泰又计划捆绑出售三家子公司。需要指出的是，出售的三家子公司也均系收购而来，其中，珠海晨新彼时收购价为1.07亿元，业际光电全部股权作价9.62亿元，平波电子作价2.64亿元。对比如今的出售底价，珠海晨新实现了增值，其余两家亏损的公司则可能系“亏本甩卖”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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