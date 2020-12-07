苏州版数字人民币红包将发放 仅常规性测试并非正式落地

本报讯（记者 潘福达）继深圳之后，苏州版“数字人民币消费红包”即将面世。根据苏州市政府公告，此次在苏州地区开展数字人民币消费红包活动，依然只是数字人民币研发过程中的一次常规性测试，并不意味着数字人民币正式落地。

“苏州发布”5日宣布，在“双12苏州购物节”活动上，将发放数字人民币消费红包，总额2000万元，单个金额200元，红包数量共计10万个。值得注意的是，此次红包不仅可以在苏州地区指定线下商户消费，还可通过京东商城进行线上消费，部分客户经抽签后将有机会参与离线钱包体验活动。

与上次深圳数字人民币红包派发类似，参与者也需网上报名、摇号抽签，中签者可下载、注册“数字人民币APP”，领取红包，并在限期内在指定商户消费。此外，苏州市还将从参与数字人民币消费红包抽签活动的客户中选取部分人员参与离线钱包体验活动。

针对离线钱包，央行数字货币研究所所长穆长春10月22日曾在2020金融街论坛年会上预告：“双离线钱包已经完全开发完毕，使用也比较顺畅，在后续试点过程中将会应用到。”根据公开报道，双离线支付是指介质和受理终端都处于离线的情况下完成业务的过程。在没有手机信号的情况下依然可以使用，只要装有数字货币钱包的手机拿在一起碰一碰，就可方便地完成转账或者支付。

目前，苏州全市拟铺设可使用数字人民币消费红包的消费端商户近万家，涵盖商场超市、日用零售、餐饮消费、生活服务等类别，实现各板块核心商圈及重点商超均有覆盖。值得一提的是，数字人民币的线上消费场景也将在这次活动中实现——中签者可通过京东商城进行线上消费。“此次红包使用场景丰富，在苏州的核心商圈均有覆盖。”苏州市地方金融监督管理局相关负责人表示，数字人民币消费红包的发放，能让苏州市民体验更加便捷多样的支付服务，也是刺激消费、拉动内需的创新实践。据了解，苏州市将会同工、农、中、建、交、邮储六大行及京东数科、华为、vivo等众多商业企业，打造创新应用场景。

从红包数额和参与名额来看，此次苏州市发放2000万元数字人民币消费红包，红包数量共计10万个，是此前深圳发放的数字人民币消费红包数量和总金额的两倍。同时，数字人民币消费红包的使用期限也拉长至15天。

今年以来，数字货币在国内的推广节奏正在加快。12月1日，中国人民银行行长易纲表示，央行将稳妥推进数字货币研发，有序开展可控试点，健全法定数字货币法律框架。12月4日，根据香港金融管理局官网，香港金管局正与央行数字货币研究所合作研究数字人民币的跨境支付。在数字人民币的试点中，除小额、零售、高频的业务场景外，跨境支付也是数字人民币探索的重点方向。目前，河北雄安新区、海南、重庆均有提及探索数字人民币跨境支付应用的计划。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)