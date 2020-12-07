幼小衔接市场如何正确打开百亿规模

随着父母知识水平的提高和教育体系的完善，学前教育已经走上了发展的快车道，与此同时，如何做好幼儿园与小学之间的衔接也越来越成为家长们的刚性需求。不过，根据《2020幼小衔接行业调研白皮书》（以下简称《白皮书》），当前的幼小衔接赛道处于良莠不齐的阶段，仍有机构打着政策“擦边球”进行超前教育。在超百亿的规模之下，幼小衔接市场藏着可观的发展机遇，但同时也面临着规范化发展的挑战。

需求膨胀

从数据来看，幼小衔接已经越来越成为家长眼中的刚需。12月6日，这份由多家教育机构共同发布的《白皮书》显示，幼小衔接阶段的规模较大，2018年小学招生人数为1867.3万人，未来2-3年内，幼小衔接行业将持续受益于人口增长的红利。

这种需求更多地集中在如何帮助孩子做好心态上的转换，平稳快乐地开始小学阶段的学习。有数据显示，2018年和2019年中国家长对孩子进入小学的担忧点均集中在“注意力不集中、注意力分散”上。

“注意力这个要素对幼小衔接阶段的孩子来说非常重要，家长不能完全把孩子交给机构去训练，自己也要配合，给孩子营造出专心致志的氛围，家长可以从家庭教育，从生活中入手，培养孩子专注的能力。”中国教育科学研究院儿童心理学专家李忠忱谈道。

焦虑之下，是需求的快速膨胀，瞄准了这一需求，以巧问教育为代表的幼小衔接机构开始面向适龄儿童开发相关课程，同时，也在B端开展合作。以巧问教育为例，目前，巧问教育已经与超过500家加盟校开展合作，并在北京、广州、深圳等地设立了直营校，教材销售超过65万册。

据了解，活跃在2019年幼小衔接培训市场的机构主要分为三类：第一类是专注幼小衔接的专业机构，包含全国性连锁和区域性两种；第二类是依附于大型综合教育机构的幼小衔接分支，如学而思、精锐等K12机构下属的相关分支；第三类则是主攻幼儿能力培养的各类机构，如演讲口才类、专注力培训等。此外，也有像乐高类的兴趣爱好类课程，在潜移默化中培养孩子的综合素质，帮助他们做好幼小衔接。

认知偏差

不过，相较于需求的高涨，家长在幼小衔接课程上的热衷程度并不算高，真正采取行动的不多。

根据往年《白皮书》的调研结果，2019年，已经有超七成的家长知道幼小衔接课程的存在，但报读比例只占到35.4%，且报名的家长和学员多集中在北上广深等一线城市。卓越巧问教育创始人成君霞在介绍《白皮书》内容时表示，有近七成家长对孩子幼升小感到焦虑。“目前有94%的家长认为幼小衔接是很重要的，但只有一半家长采取行动。”

这或许与外界对幼小衔接的认知偏差有一定关系。《白皮书》中提到，由于幼小衔接行业在教学目标与教育质量上的参差不齐，仍有人认为幼小衔接就是超前学习。

其实，为了避免在学龄前阶段进行“小学化”教育，近几年学前教育领域已经出台了不少相关政策。2018年11月，《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》文件发布，开始遏制幼儿园“小学化”教学的势头；2019年8月，教育部办公厅将学前教育宣传月活动的主题定为“科学做好入学准备”。

今年9月，根据《中华人民共和国学前教育法草案（征求意见稿）》，教育部再次明确了“幼儿园等学前教育机构除必要的身体健康检查外，不得组织任何形式的考试或者测试”。相关文件的出台让家长、机构和幼儿园所三方都逐渐开始意识到，孩子需要的幼小衔接并不等同于超前学习。

李忠忱在接受北京商报记者采访时表示，幼小衔接并不等同于超前教育，而是把儿童在幼儿园时期习惯的游乐游戏心态转变成小学生对知识进行系统性学习的认识。

市场仍需规范化发展

需求也好，焦虑也罢，当前的幼小衔接市场正因此而处于扩张期。《白皮书》显示，目前幼小衔接教育市场的规模超过百亿，且2020年广义幼小衔接教育市场的规模增速也将突破20%，处在高速发展的阶段。同时，目前幼小衔接领域尚未诞生一家独大的巨头，中小机构尚存入局可能。

不过，《白皮书》也提到，家长在选择幼小衔接机构时，也会面临选择困难的问题，在家长看来，优质的幼小衔接机构相比其他的教培机构来说，较为缺乏。

值得一提的是，在课程开发上，用长期的、科学的能力培养方案代替短期的、知识性强的知识授课方案更能得到家长的认同。2018-2019年，已经有越来越多的家长意识到，幼小衔接的重点在于培养孩子的思维能力、表达能力、专注力和生活习惯等方面，数据显示，思维转变的家长增幅超过10%。

北京民办教育协会副会长马学雷表示，目前的义务教育正朝着均衡化的方向发展，家长没必要过早地去开发孩子，培养孩子应该符合人的成长规律。“如果只是帮助孩子做好心态上的调整，不涉及到相关小学知识的学习，那这样的幼小衔接是没问题的。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)