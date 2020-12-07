清零之后 银行系“类P2P平台”命运几何

从顶着光环疯狂发展，到一家接一家平台陆续“爆雷”，P2P网贷这场互联网金融盛宴已经落下帷幕。在P2P网贷业务全面清零之际，银行系“类P2P业务”也处于萎缩状态。北京商报记者近日在调查中发现，目前，仅有为数不多的银行依旧在开展此类业务，但投资标的数量已出现收缩，更多的平台则处于业务停滞状态。从“一窝蜂”抢滩布局至如今的黯淡离场，中小银行“触网”之路走得异常艰难，层次较浅、争相模仿、同质化经营也饱受市场诟病。在互联网热度依旧不减的当下，如何脚踏实地走出一条可持续发展的“触网”之路也成为摆在中小银行面前的难题。

鹿城农商行富民融通仍在运营

P2P网贷平台的清零，标志着我国互联网金融风险得到根本性整治，也再次引发了市场对于银行系“类P2P业务”的关注。北京商报记者注意到，近日有一家银行系“类P2P平台”仍然在运营，但对该平台的特性，市场看法却出现分歧，一类声音认为，该平台是仍在运行的P2P网贷平台，另一类声音则认为该平台的运营模式类似P2P，但与P2P网贷平台仍有差异。

这家平台叫富民融通，从官网可以看到，该平台有银行系背景，是浙江温州鹿城农商行旗下的平台，也是温州市首家银行系互联网金融平台，于2015年6月19日正式上线PC端及微信服务端。

北京商报记者调查发现，目前富民融通平台依旧支持新手用户注册，据该平台App显示，富民融通共有投资、借款、活动、个人中心四大板块，在投资板块中，又分为“长期购”“转让区”“新手区”三部分内容，借款区有该平台推出的“富民贷”“薪用贷”两款产品，最高可贷额度分别为20万元、100万元。在可投资专区一栏中，记者注意到，投资者投资富民融通的预期年化收益率为4.8%，投资方式为按月付息，到期还本，1000元起投1000元递增，到期日期为2021年11月9日，借款人多为自然人，借款用途以自用例如购买生产工具、原料等居多，转让专区也有部分标的正在进行转让。

在调查过程当中，北京商报记者注意到，富民融通平台的“长期购”“转让区”“新手区”三部分内容突然出现卖空的情况，且均显示已售罄。根据富民融通平台客服人员的说法，“由于年底资金控制，目前平台没有发布新产品，明年会不会上线新产品还不一定，现在平台运营一切正常”。

零壹研究院院长于百程在接受北京商报记者采访时分析称，在运营模式上，富民融通确实和P2P网贷平台非常相似，一端是借款方，一端是投资人，之前几年，此模式也是部分地方性银行打破业务区域限制的一项创新，银行委托合作方进行线上运营，在产品利率上较传统P2P网贷平台低很多。

另有一位银行业观察人士向北京商报记者指出，“富民融通是典型的直销银行模式，也是银行系投融资平台”。针对平台的定性，北京商报记者联系浙江温州鹿城农商行进行采访，该行相关人士回应称，富民融通平台是该行自主研发的线上投融资撮合平台，作为该行直销银行创新试点推出运行，也是温州市全国金融综合改革试验区的重点项目。由该行自主掌握核心风控技术和模型，自主把控平台信用风险。平台从2015年构思开发，运营五年多来，至今没有发生过一起未兑付事件。

银行类P2P关停退出概率大

2014-2016年，银行“类P2P业务”逐渐火爆市场，和P2P网贷爆红时间节点基本重合，而银行系投融资撮合平台一直被作为P2P网贷产品的替代。从流程上看，“类P2P业务”的模式通常为由平台提供融资项目，第三方担保公司提供担保，投资者在平台进行筛选投资，与P2P网贷平台投资流程差异不大。

相对于P2P网贷平台风控、管理层面的缺失、银行相对而言更为规范。以某农商行的投融资平台资金安全条款为例，平台资金主要由该行进行专业托管，同时还具有资金披露制度和资金流程管理。此外，还设立多重防火墙隔离机制，制订完善的应急响应方案，平台传输过程基于HTTPS协议，全方面保护客户隐私。

这也是银行不愿意将投融资平台称为P2P平台的原因，虽然此类模式理论上对银行等传统金融机构忽略的长尾客户有益，但从实践来看，“类P2P业务”萎缩已经成为不争的事实。

一家银行系投融资平台的相关人士向北京商报记者介绍称，“平台从2018年底就已经没有新产品发售了，投资者现在只能办理提现业务，暂时还未接到平台彻底关闭的通知”。记者调查发现，部分城商行的投融资平台官网链接目前也已经处于无法打开的状态。

近日，银保监会首席律师刘福寿在公开场合透露称，互联网金融风险大幅压降，全国运营的P2P网贷机构，由高峰时期的约5000家，已在今年11月中旬完全归零。

在苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金看来，在严格的监管下，资产嵌套、刚性兑付、债务滚动等模式都被禁止，底层资产无法满足向P2P网贷那样承诺的高收益，预期收益率明显下降，即使是银行“正规军”，但当收益无法满足投资者时，银行系的互联网投融资平台的吸引力便会下降。归根结底是因为这些平台背后的底层资产在预期经营收益达不到目标、风险暴露方面可能存在问题。如此，不论平台设计得如何完善，底层资产若出现风险，也很难在不进行刚兑、债务不滚动的情况下完成每笔资金到期的兑付。

“此类平台的业务模式和P2P网贷基本相同，虽然银行在风控上更谨慎，产品利率也更低，但其风险依然值得关注，甚至于出现风险后会波及整个银行的信用。”于百程进一步指出，此类平台在监管上也会更加慎重，目前看，基于监管等原因，此模式也会陆续关停退出。

谈及后续发展问题，上述浙江温州鹿城农商行相关人士表示，后续，平台将依照互联网小贷监管要求和其他互联网金融业务监管要求进行整顿，目前，平台已暂停发出新的标的资产。

中小银行艰难“触网”路

无论是投融资平台这种“类P2P业务”，还是基于其他形式的创新，都是中小银行直面互联网风口的体现，急于想在大型商业银行展业的夹缝中寻求一丝机会，分得一杯羹。

虽然中小银行开展互联网金融业务花样较多，但同时层次较浅、争相模仿、同质化经营模式也饱受市场诟病。究竟是什么妨碍了中小银行“触网”？上述银行业观察人士指出，妨碍中小银行“触网”最大的问题就是缺乏规划，大部分银行都希望做短平快的项目，所以容易出现“一窝蜂”的情况；其次就是缺少人才，没有人力支撑，缺少好的项目；同时还缺少经验，互联网金融也是新生事物，需要不断地探索。

中小银行如何以优势换劣势，开发更有价值的互联网金融服务？陶金进一步指出，相当一部分中小银行通过实体业务的互联网平台，利用实际场景，开发出适应各自场景的产品和服务给到客户，并非单纯建设没有场景支撑点的互联网平台。还有一部分银行深度应用金融科技，通过大数据、区块链、物联网等技术做好风控和定价，也能够获得长期稳定的经营收益，事实证明，那些开展自主研发或者发力金融科技的中小银行，也是盈利和风控情况相对较好的那一部分。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)