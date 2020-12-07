脱欧谈判“绝处逢生” 英欧放手一搏

谈判团队后撤，领导人亲自下场，在这场“脱欧”大戏进入一个月的关键倒计时阶段，仍旧毫无进展的双方终于开始发力。只是四年了，横在英欧之间的依旧是老问题：渔业捕捞权、公平竞争规则分歧仍在，但如今双方各自的要价其实早已明了，不过是在赌一个谁能妥协更多的结果。怕就怕谁都不肯让步，最终擦枪走火，而新一轮的谈判，或许也是留给英欧体面“分手”的最后机会。

谈判一波三折

倒计时一个月，英欧不能再僵持下去了。当地时间5日，英国首相约翰逊与欧盟委员会主席冯德莱恩就暂停的英欧贸易协议谈判进行了长达1个小时的电话会谈。会谈后，双方发表了联合声明。其中最重要的一点在于，英欧谈判出现了转圜的余地：英欧贸易协议谈判将于6日在布鲁塞尔召开。7日晚，双方领导人将就谈判形势再次表态。

今年12月31日，英国“脱欧”过渡期结束。在过渡期结束之前，英国在贸易、人员流动等方面与欧盟维持现状。但若英欧在过渡期内达不成协议，双方自明年起将退回至世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税。已经拖了几轮的英国此前已明确表示，不会再将此延长。也是因此，英欧谈判代表在过去的一个星期内进行了密集的谈判，但结果却难如人愿。

当地时间4日，英国“脱欧”谈判首席代表戴维·弗罗斯特和欧盟首席代表米歇尔·巴尼耶在一份声明中说，经过一周密集磋商，他们一致认为，由于在公平竞争环境、履约管理和渔业方面存在重大分歧，达成协议的条件尚不具备。为此，双方谈判首席代表说，双方同意暂停谈判，向各自领导人汇报谈判最新情况，希望双方领导人的直接接触能为谈判注入新动力。

剑拔弩张成了过去这段时间英欧关系的代名词。早在上月中旬，英国《泰晤士报》就曾援引欧盟一名高级别外交官的话称，欧盟应着手做最坏打算，制定“无协议”情形下欧盟与英国人员和贸易往来安排的预案。

“我们现在必须制定应急措施”，这名外交官说，“2021年1月1日越来越近，我们需要一张安全网。”11月30日，英欧双方又互相警告称，达成“脱欧”贸易协议的时间已经不多了。“我们真的快没有时间了。这是至关重要的一周——我们需要取得突破”，英国环境大臣乔治·尤斯蒂斯表示，如果本周取得了良好的进展，那么谈判可以延长。

法国“节外生枝”

形势越来越紧张。当地时间4日，法国政府负责欧洲事务的国务秘书博纳警告，欧盟和英国仍然有可能无法达成相关协议，如果欧英双方不能达成很好的协议，法国将对协议予以否决。《泰晤士报》也报道称，英国内阁认为除非欧盟让步,否则约翰逊应当寻求无协议“脱欧”。

事实上，如果要为英欧这一轮谈判的风云突变找一个原因的话，可能也要归咎于法国了。据新华社报道称，本月3日，英欧贸易谈判遭遇挫折。消息人士说，英方指责欧盟方面提新条件，试图压迫英方让步，其中一个重要方面是法国对英国水域的渔业权提出要求。

据了解，上世纪60年代，法国、比利时、荷兰、德国等国与英国签订《伦敦渔业公约》，上述欧洲国家渔船可以到英国水域捕鱼。这一协议后来演化为欧盟共同渔业政策。但对英国来说，早在2016年举行“脱欧”公民投票时，收回对本国渔场的控制权就是许多英国人选择“离欧”的主要诉求之一。

尽管该产业只是欧洲经济的一小部分，但对于与英国隔海相望的法国却具有象征意义。为了表示对本国渔民的支持，法国总理卡斯泰还访问了该国最大的渔港所在地滨海布洛涅，承诺不会为了与英国达成协议而牺牲渔业。但他同时提出，渔民们应该为变革做好准备。

在渔业的博弈上，复旦大学欧洲问题中心主任丁纯也解释称，农业、渔业一直是法国比较在意的一点，而农业、渔业也是欧盟对外、对内关系之中比较容易引起麻烦的问题，欧盟与美国之间的贸易摩擦也涉及到农业问题而屡屡受挫。另外，英欧在“脱欧”谈判中一旦涉及到某具体欧盟成员国或某个人群的利益，就会出现较强的反对声音及與论关注。

不过，丁纯也解释道，至今为止协议“脱欧”并非完全没有希望。从2016年到现在，双方谈的都是老问题，包括渔业、公平竞争等在内，其背后的关键还是双方的讨价还价：当时英国“脱欧”的理由之一就是为了赢回主权，对英国领导人而言如何能既重掌相关主权，同时又不因为“脱欧”而损失共同市场的好处是其考量的主要问题。但对欧盟来说，“脱欧”以后既仍要与英国相处且维护好关系，但又要以儆效尤，避免变相鼓励“脱欧”。

“所以事情进展到现在这个地步，谈判筹码和各自要价已很清晰，除了互相之间谈判技巧的博弈外，‘脱欧’谈判在一定程度上变成了政治决定，需要领导人亲自下场，从战略高度，再做最后的努力、妥协和决定。”丁纯总结称。

谨防“擦枪走火”

一名英方谈判团队匿名人士曾提到，6日重新启动的谈判将是“最后一搏”。眼下，英欧未来悬于一线，谈判、博弈结果仍不得而知，但可以肯定的是，一旦无协议“脱欧”，对双方来说绝对不是个好消息。

不久前，经济合作与发展组织首席经济学家Laurence Boone在一份报告中表示：“新冠肺炎疫情与退出欧盟单一市场的组合，使英国的前景异常不确定。为应对新冠大流行而采取的行动以及就未来贸易关系做出的决定，将对英国未来几年的经济发展轨迹产生持久影响。”

德国哈雷经济研究所也预估，如果英国年底前与欧洲联盟没有谈妥未来关系协议、致双方贸易关系退回至世界贸易组织框架内，欧盟企业恐损失逾70万个就业岗位。

北京金阳矿业首席分析师蒋舒提到，一旦无协议“脱欧”，对双方经济都会有影响，但这种结果往往要一段时间才能显现。而且尽管无协议“脱欧”的情况从经济理性上看没有那么恐慌，但其所产生的心理上的爆炸效果却会比较大，在当下疫情还在蔓延的背景之下，对英国及欧盟的金融市场、股票市场和汇率市场的冲击才是最直接的。

损失双方心里都有数，怕就怕情况会在激烈的博弈之中失去控制。蒋舒认为，从目前的进展看，无协议“脱欧”已经越来越成为可能性比较高的场景。在他看来，英国自“脱欧”公投以后，无论欧盟还是英国内部，对其结果的分歧都比较大，这种态度直接影响了双方的谈判。

“而今年疫情又放缓了谈判的进程，在一个明确的时间点面前，双方都希望对方能够做出更加实际性的让步，因此在各自的谈判策略里，也会把无协议‘脱欧’对对方的损失说得更大一些”，蒋舒称，这一策略在一年前可能是必要的，但现在再用的话就会有些危险了，最终的时间点不能碰，双方又都不愿意妥协，即便初衷不是无协议“脱欧”，但双方合力却也可能造成无协议“脱欧”的局面。

不过，商务部研究院副研究员庞超然也表示，从最新发布的情况来看，双方领导人有意愿推动协定达成，而且双方矛盾焦点主要集中在渔业、公平竞争和争端解决等方面。总体来看，达成协定的可能性是有的。但同时，越是接近最后期限，双方在一些立场上的态度会越坚决，这是很多谈判都会出现的状况。对此，需要双方政治领导人最大限度来推动谈判，促成谈判的达成。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)