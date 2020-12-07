数字人民币再公测 后期试点扩围可期

数字人民币正有序开展可控试点。继深圳市数字人民币红包试点之后，苏州市大规模的数字人民币红包试点也正式启动。活动将向符合条件的苏州市民发放2000万元数字人民币消费红包，此次红包试点相较深圳试点不仅规模更大、参与银行更多，而且首次引入线上消费场景并开展离线钱包体验测试。

业内人士建议，可进一步扩大数字人民币试点城市、银行范围以及丰富应用场景。值得注意的是，香港金管局正与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并作相应的技术准备。未来，数字人民币在跨境支付场景的应用值得期待。

苏州市政府新闻办公室官方微信4日晚间发布消息称，为深入推进数字人民币试点测试，苏州市结合“双12苏州购物节”，在苏州地区开展数字人民币消费红包活动。活动将面向符合条件的苏州市民发放2000万元数字人民币消费红包，每个红包金额为200元，红包数量共计10万个。

“双12苏州购物节”数字人民币消费红包采取“摇号抽签”形式发放，抽签报名通道自12月5日0时正式开启，持续至12月6日24时。“约上了！几秒钟就搞定了。”在苏州政府机关工作的顾先生5日早上七点左右“抢”到了数字人民币消费红包的抽签名额，“这只是抽签，也就是登记成功了，还要等摇号结果才知道中没中签。”

就在10月，深圳市人民政府联合人民银行开展了数字人民币红包试点，即向在深个人发放5万个共计1000万元“礼享罗湖数字人民币红包”，此次活动为数字人民币试点以来首次大规模的“公测”。截至活动结束，累计47573人领取了红包，占总中签人员的95.15%，使用红包支付的业务量62788笔，红包支付金额8764231.23元。

相较深圳试点，此次苏州试点发放红包金额规模更大，使用范围更广。本次活动将选取整个苏州大市范围内已完成设备升级改造的商户和指定线上电商开展。根据官方发布的信息，全市拟铺设可使用数字人民币消费红包的消费终端近万家，涵盖商场超市、日用零售、餐饮消费、生活服务等类别。苏州人民商场位于苏州古城核心区域，商场总经理助理谢雄飞说，这里400多家商户和收银人员的培训和机具已全部完成升级。“POS机主要是由银行进行远程在线升级，升级完成后，一体化收银设备用起来很方便。”他说。

更为重要的是，此次试点中首次引入线上消费场景。京东商城支持市民在购买自营爆品时使用数字人民币支付，成为试点中首个接入数字人民币的线上场景。另外，本次活动还将抽选部分民众参加离线钱包体验活动。所谓离线钱包体验，是指在无网或弱网条件下，用户进行交易或者转款时不连接后台系统，而是在钱包中验证用户身份、确认交易信息并进行支付的方式。“它（央行的数字货币）不需要网络就能支付，我们叫做‘双离线支付’，指收支双方离线也能进行支付。只要手机有电，哪怕整个网络都断了也可以实现支付。”中国人民银行数字货币研究所所长穆长春此前表示。

“引入线上场景和测试‘双离线支付’都非常重要。线上场景的扩展更有利于数字人民币未来进一步推广和运用；而离线支付是数字人民币区别于其他移动支付手段的特征之一，更能凸显其优势。”招联金融首席研究员董希淼表示。

在苏州地区开展的此次活动，只是数字人民币研发过程中一次常规性测试，并不意味着数字人民币正式落地。根据官方表态，数字人民币推出尚无时间表。中国人民银行行长易纲日前撰文指出，“稳妥推进数字货币研发，有序开展可控试点，健全法定数字货币法律框架。”

目前，数字人民币先行在深圳、苏州、雄安、成都以及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试。董希淼表示，可有序扩大试点测试城市，一方面可增加包括北京、上海、杭州在内的京津冀、长三角等数字经济发展较快的城市，另一方面可增加兰州、乌鲁木齐、拉萨等金融基础设施相对薄弱的西部城市。他还表示，也可适当扩大测试银行范围，将参与测试的银行扩大到全部六家大型商业银行之余，选择一些中小银行参与。

下一步，数字人民币应用场景也有望进一步丰富。根据官方披露的信息，截至2020年8月底，全国共落地试点场景6700多个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。目前，中国人民银行数字货币研究所已经与多家机构达成战略合作，共同推进建设数字人民币试点测试生态体系。这些机构包括京东数科、滴滴出行、国网雄安金融科技集团以及拉卡拉等。“可进一步丰富测试场景，大力加强与各方合作，加快数字人民币功能创新，丰富线上、线下场景应用，构建更加完善的数字人民币生态体系。”董希淼表示。

未来数字人民币在跨境支付场景的应用也值得期待。香港金融管理局总裁余伟文最新撰文称，当前，金管局正与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并作相应的技术准备。余伟文表示，人民币在香港地区的使用已十分常见，数字人民币定位于流通中的现金，其使用会为两地游客带来更大便利。虽然数字人民币推出尚无时间表，但相信它将来会为需要进行跨境零售消费的两地居民提供更多的支付方式选项。

万向区块链首席经济学家邹传伟表示，数字人民币钱包可以不用绑定银行卡，具有更高的开放性。零售型央行数字货币用于跨境支付时，可以完全不依赖于商业银行的中介功能。理论上，境外用户可以在不具备境内银行账户的情况下开立数字人民币钱包，拥有和使用数字人民币。如果境外商家有数字人民币钱包，境内用户出国后可以直接使用数字人民币。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)