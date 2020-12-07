机构预测11月CPI续降 同比涨幅或下行至“0”

国家统计局将于近日公布11月CPI数据。多家机构预测，11月猪肉价格继续回落、油价小幅下跌，加上去年高基数影响，将拉动11月CPI进一步回落，同比涨幅或下行至0%左右。

“11月以来猪肉价格继续回落，蔬菜价格下滑，水果价格回升。供给压力缓解下，猪价预计继续下行，叠加去年同期较高基数影响，预计11月CPI同比继续回落至0。”海通证券宏观分析师陈兴认为。

不少机构持类似观点。浙商证券首席经济学家李超表示，“预计11月CPI环比持平、同比增长0.1%，CPI下行至0%附近。”

李超指出，11月猪价继续下探是拖累CPI的主要因素。生猪供给持续回暖，推动猪肉价格逐渐下行，但冬季进入猪肉消费旺季，短期将对猪价形成一定支撑。根据农业农村部监测，10月能繁母猪存栏3950万头，同比增长32%；生猪存栏3.87亿头，同比增长27%，目前生猪产能已经恢复到2017年年末的88%左右。中长期来看，供给确定性回升推动猪价进入下行通道逻辑不改。

“11月CPI或将下行至-0.1%左右。”华创证券首席宏观分析师张瑜认为，翘尾因素继续下行，而新涨价因素仍然受到食品和油价的拖累。食品价格方面，11月猪肉价格在每公斤39至40元内窄幅震荡，均价较10月环比下跌-5.2%。蔬菜价格涨跌互现，但中枢整体回落，月均环比下跌-3.0%。非食品方面，国内汽柴油价格（标准品）月均价格环比小幅下跌-0.4%，亦形成一定负面拖累。

国泰君安证券首席经济学家花长春预计，11月CPI同比涨幅在0.2%附近。他指出，猪周期下行阶段，全国平均猪价较10月继续下行。随着猪价下行，其余肉类环比涨幅均显著回落。往后看，猪价仍将受供给端确定性冲击，继续下滑，其余肉类大概率上涨速度也有所趋缓。

不过，一些机构也预计，非食品项价格将进一步恢复。花长春表示，CPI结构性特征进一步凸显，非食品项目随着消费改善进一步回暖。11月原油价格有所回升，叠加疫情小规模复发但整体影响有所消退，交运、服装等项目价格有所提振。张瑜表示，随着服务销售的修复，服务价格亦开始回升，11月服务业销售价格指数为50.9%，大幅回升2个百分点，大概率核心CPI同比也将随之走出低谷。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)