人民网>>财经

机构预测11月CPI续降 同比涨幅或下行至“0”

2020年12月07日08:13  来源：经济参考报
 

　　国家统计局将于近日公布11月CPI数据。多家机构预测，11月猪肉价格继续回落、油价小幅下跌，加上去年高基数影响，将拉动11月CPI进一步回落，同比涨幅或下行至0%左右。

　　“11月以来猪肉价格继续回落，蔬菜价格下滑，水果价格回升。供给压力缓解下，猪价预计继续下行，叠加去年同期较高基数影响，预计11月CPI同比继续回落至0。”海通证券宏观分析师陈兴认为。

　　不少机构持类似观点。浙商证券首席经济学家李超表示，“预计11月CPI环比持平、同比增长0.1%，CPI下行至0%附近。”

　　李超指出，11月猪价继续下探是拖累CPI的主要因素。生猪供给持续回暖，推动猪肉价格逐渐下行，但冬季进入猪肉消费旺季，短期将对猪价形成一定支撑。根据农业农村部监测，10月能繁母猪存栏3950万头，同比增长32%；生猪存栏3.87亿头，同比增长27%，目前生猪产能已经恢复到2017年年末的88%左右。中长期来看，供给确定性回升推动猪价进入下行通道逻辑不改。

　　“11月CPI或将下行至-0.1%左右。”华创证券首席宏观分析师张瑜认为，翘尾因素继续下行，而新涨价因素仍然受到食品和油价的拖累。食品价格方面，11月猪肉价格在每公斤39至40元内窄幅震荡，均价较10月环比下跌-5.2%。蔬菜价格涨跌互现，但中枢整体回落，月均环比下跌-3.0%。非食品方面，国内汽柴油价格（标准品）月均价格环比小幅下跌-0.4%，亦形成一定负面拖累。

　　国泰君安证券首席经济学家花长春预计，11月CPI同比涨幅在0.2%附近。他指出，猪周期下行阶段，全国平均猪价较10月继续下行。随着猪价下行，其余肉类环比涨幅均显著回落。往后看，猪价仍将受供给端确定性冲击，继续下滑，其余肉类大概率上涨速度也有所趋缓。

　　不过，一些机构也预计，非食品项价格将进一步恢复。花长春表示，CPI结构性特征进一步凸显，非食品项目随着消费改善进一步回暖。11月原油价格有所回升，叠加疫情小规模复发但整体影响有所消退，交运、服装等项目价格有所提振。张瑜表示，随着服务销售的修复，服务价格亦开始回升，11月服务业销售价格指数为50.9%，大幅回升2个百分点，大概率核心CPI同比也将随之走出低谷。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved