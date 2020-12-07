原标题：德国经济在不确定性中负重前行

受疫情反复影响，德国今年经济大幅萎缩。尽管夏季曾出现强势反弹，但相关经济数据显示，德国经济复苏依然充斥着不稳定和不确定性因素。

最新数据显示，经价格、季节和工作日调整后，德国第三季度国内生产总值（GDP）环比增长终值为8.5%，好于市场预期。当季德国出口、家庭消费支出、机械和设备投资均有所增加，对经济增长起到支撑作用。但同比来看，当季德国经济依然下滑约4%。

今年第一、二季度，德国经济分别环比下滑1.9%和9.8%。其中，第二季度创下自1970年有季度经济数据统计以来最大环比降幅。

从全年来看，权威机构德国经济顾问委员会在日前提交给德国政府的年度经济评估报告中表示，受疫情影响，德国经济今年预计将萎缩5.1%，明年将增长3.7%。

目前，德国正在经历第二波疫情。德国联邦政府与各州政府商定，将防疫限制措施延长至明年1月10日。

疫情造成德国经济衰退，市场预期悲观，担忧复苏过程出现不稳定性。

最新伊弗商业景气指数在连续上升5个月后，10月和11月接连环比下降。伊弗研究所所长克莱门斯·菲斯特指出，受访德企对发展预期表现出明显悲观情绪，不确定性上升，“第二波疫情打断了德国经济复苏进程”。

伊弗还担心，复苏的不确定性削弱了企业的投资意愿，疫情将长期损害德国经济。企业投资减少，不仅影响生产设备的更新，也影响生产力发展和社会就业。

欧洲央行行长拉加德认为，有关疫苗的新消息令人鼓舞，但在人们广泛获得免疫力之前，欧元区仍可能在疫情加速传播与社会活动限制升级之间反复循环。

展望德国经济，经济顾问委员会主席拉尔斯·费尔德认为“危中有机”，遏制疫情是目前的焦点，而结构性变革是另一大挑战。此外，经济顾问委员会报告认为，鉴于疫情仍在持续，当前德国经济依然“脆弱”。费尔德表示，疫情是否得到有效遏制以及德国以外经济体的发展状况，是影响德国经济下一步走向的关键。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)