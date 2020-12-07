首份影子银行官方报告出炉 提出界四项标准

我国首份影子银行官方报告出炉。中国银保监会政策研究局、统计信息与风险监测部课题组日前发布《中国影子银行报告》（以下简称《报告》），提出界定影子银行的四项标准，并将我国影子银行分为广义和狭义两大类。课题组表示，这是第一次由官方对中国影子银行进行全面、系统的定义。
根据《报告》，广义影子银行主要包括：银行同业特定目的载体投资、委托贷款、资金信托、信托贷款、银行理财、非股票公募基金、证券业资管、保险资管、资产证券化、非股权私募基金、网络借贷P2P机构、融资租赁公司、小额贷款公司提供的贷款，商业保理公司保理、融资担保公司在保业务、非持牌机构发放的消费贷款、地方交易所提供的债权融资计划和结构化融资产品。
自2017年开始金融监管部门集中开展“三三四十”专项整治等工作，目前影子银行野蛮生长得到根本遏制，规模大幅压缩。我国系统性风险大幅下降。《报告》强调，影子银行不会消失，将和传统金融体系长期共存，不同类型的影子银行的作用和风险水平差异较大。因此，必须建立和完善对影子银行的持续监管体系。
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