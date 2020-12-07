银联卡产品赋能新发展格局 数字化服务释放新金融活力

随着我国实体经济蓬勃发展，消费对内需的拉动作用不断提升，为我国消费金融提供重要支撑的银行卡产业在新发展格局中迎来了新的机遇。中国银联顺应数字化发展趋势，联合商业银行加快数字化转型和创新发展，针对不同客群定制个性化权益，在境内外发行了1400余种银联卡，形成了丰富的卡产品体系。作为全球三大国际卡公司之一，截至11月底，中国银联已在全球179个国家发行超过90亿张银联卡。

探索数字化发卡 共谋数字化发展

伴随支付行业的数字化转型，中国银联携手商业银行打造联合共赢模式，优化“发卡、绑卡、用卡”一体化服务。2020年8月，首款数字银行卡“银联无界卡”正式发布，截至11月底，工商银行、建设银行等8家银行已在全国累计发行银联无界卡近70万张，中国银行、光大银行等9家银行也即将发行多款无界卡产品。

银联无界卡创新实现了全流程数字化申卡、快速领卡，打通线上、线下的电商、公交、手机钱包等多元化支付场景，为持卡人提供商超数字礼券、还款充值立减、互联网动态会员等丰富的专属卡权益。同时，无界卡支持手机一键调取“卡码合一”界面，方便持卡人任选手机闪付或二维码支付，打造用卡线上化的新支付体验。

卡产品体系丰富完善 权益服务水平持续提升

作为具有全球影响力的开放式平台型综合支付服务商，银联联合商业银行，在新技术、新场景方面不断创新实践，共建受理市场。

在服务企业方面，银联拥有以小微企业卡、单位结算卡和商务卡为代表的企业卡产品系列;在服务个人消费者方面，银联打造了以钻石卡为代表的高端卡产品系列，以跨境返现卡为代表的跨境消费产品体系列，针对商旅、女性、年轻等主力消费人群的主题卡产品系列，形成了覆盖居民日常消费需要的的丰富卡产品体系，共发行各类银行卡1400余种。

随着生活场景的不断丰富，银联不断完善卡产品，以商旅出行、健康保障、人文娱乐和至臻生活为核心，打造优质权益服务。在商旅出行中，银联卡权益服务覆盖全部场景，为持卡人带来省心的尊享体验。出行前，持卡人可使用酒店臻选权益预订特惠酒店享受房价优惠、住N免一等专属礼遇。到达机场时，银联卡机场“一元停车”权益、快速安检、贵宾候机厅等服务让持卡人旅途更加舒适便捷。抵达目的地后，接送机服务、星级酒店餐饮与游泳健身等专属权益让每位持卡人尽享旅途时光。

针对年轻人群，银联联合交通银行、招商银行等推出多种动漫与游戏信用卡，联合华夏银行发布电竞联名信用卡，深受广大年轻用户欢迎。2020年11月起，银联为年轻人群全新打造定制权益活动，持卡人可通过用卡消费和邀请好友，兑换音乐、阅读、运动、旅行、购物等丰富的潮流权益。

在长三角地区，银联于2020年7月携手交通银行、浦发银行等商业银行，推出“一卡汇集长三角”的长三角主题卡，深度融合自驾、高铁、商圈等多元场景与银行核心服务，使持卡人获得更舒心的长三角消费体验，并通过打造“支付+增值”的数字化受理网络和支付生态，助力长三角高质量发展深入推进。

联动境内外银行 实现跨境消费无忧

在全球范围内，银联积极联动境内外银行，在境外62个国家和地区累计发行银联卡超过1.4亿张，其中近70%位于“一带一路”沿线。11月底，银联与菲律宾Cebuana Lhuillier银行达成合作，双方将在2年内共同发行600万张银联卡，这是菲律宾首次大规模发行银联卡，也是今年“一带一路”沿线规模最大的银联卡发卡项目。

2019年，银联发布了为海淘购物、出境旅游等跨境消费人群打造的高端信用卡“跨境返现卡”，目前已发行超过1700万张。在澳门，内地游客带上跨境返现卡，在笔笔消费返现1%的基础上，可额外享受工商银行、建设银行等提供的境外消费返现等奖励。在莎莎、六福珠宝、誉一钟表等当地最受欢迎的购物商城与商户，游客可凭银联卡及“优计划”指定门店专属电子优惠券，享受满额立减或折扣等消费优惠。

面对数字支付时代浪潮，银联将继续开掘消费动能，精准定位消费者的使用习惯和需求，提高服务商业银行的能力，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献力量。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)