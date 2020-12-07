第三方跨境支付企业PingPong获卢森堡颁发的电子货币机构牌照

12月3日，记者获悉，总部位于杭州的跨境电商支付服务商乒乓集团（PingPong）获得卢森堡颁发的EMI（Electronic Money Instituion电子货币机构）牌照。

据PingPong介绍，PingPong面向跨境电商的全球新经济重要参与者，为其提供跨境收款、阳光退税、VAT缴纳、跨境收单等一站式综合性服务。在2017年9月，该机构已经获得卢森堡颁发的PI（PaymentInstitution支付机构）牌照，成为当时国内第一家拿下欧洲支付牌照的中国金融科技公司。

据了解，PingPong此次获得的EMI牌照，可以看成是PI牌照的升级，EMI牌照的全称是ElectronicMoney Instituion，即电子货币机构，企业一旦进驻卢森堡获得EMI牌照，意味着可以进入27个国家和4.46亿消费者的开放市场。全球范围内拥有卢森堡EMI牌照的企业不到10家，包括亚马逊等。

“当前我国正在实施更大范围、更广领域、更深层次的全面开放，跨境支付在对外开放中一直扮演着重要角色。”中国区块链与产业金融研究院院长刘洋对记者表示，自2013年我国开展跨境外汇支付试点以来，越来越多的支付机构瞄准了中国的跨境支付市场，深耕收单、汇款、结售汇等不同分支领域。尤其是随着跨境电商、出境游、留学等行业的快速发展，作为基础设施的跨境支付行业在近几年更是迎来繁荣生长。

刘洋告诉经济观察网记者，目前，EMI电子货币牌照仍属于相对稀缺资源。据公开资料，英国EMI公司有205家，数量居全欧第一；门槛较低的立陶宛则有71家公司持EMI牌照。

何为EMI牌照

EMI（Electronic Money Institution）为电子货币机构牌照，主要功能为发行电子货币（非主权数字代币），可在特定区域提供支付、预付卡、电子钱包等服务。PI（Payment Institutions）为支付牌照，主要向涉及支付基础设施服务、个人之间的支付服务、信用卡与借纪卡交易、销售场所的货币自动兑换、电子礼品券等业务的机构颁发。

据了解，此次获得的EMI牌照，可以看成是PI牌照的升级，EMI牌照的全称是Electronic Money Instituion，即电子货币机构，企业一旦进驻卢森堡获得EMI牌照，意味着可以进入27个国家和4.46亿消费者的开放市场。企业将能提供包括账户信息汇总、电子钱包、即时支付等服务，也包括支付发起（request-to-pay）、二维码、生物特征识别支付等创新支付方式。除上述服务之外，获得EMI牌照的企业，还可以发行电子货币，并在其网络中存储电子货币，执行交易。全球范围内拥有卢森堡EMI牌照的企业不到10家，包括亚马逊等。

PingPong相关负责人表示，卢森堡PI牌照和EMI牌照的获得，对于PingPong来说，首先，这是作为欧洲金融中心卢森堡对于PingPong业务合规、底层技术和数据安全等全方位能力肯定，也是对于中国金融科技出海模式的认可。

申请PI和EMI牌照，需要在卢森堡设立公司，而在向CSSF递交申请前，企业应先制订未来的目标运营模式，并向监管局提供可行性分析。同时，申请单位必须编制一套授权文件申请，该申请文件有17个组成部分，需要涵盖商业计划和运营模式、风险管理框架、反洗钱政策和IT基础架构等多项核心内容。PingPong在2016年就已在卢森堡设立了子公司。

其次，获得EMI牌照，有助于PingPong减少欧洲跨境业务的收付款成本，让交易更便捷透明，同时，有助于PingPong向欧洲跨境交易客户提供更多维度和更全方位的产品和服务。

最后，在欧洲市场获得认可和肯定，将进一步帮助PingPong拓展更多新兴市场，服务全球客户。

目前，PingPong已获得了美国、中国香港、欧洲、日本等数十张支付牌照与许可证，有16个全球分支机构。并与Amazon、eBay、Shopee、Wish、Newegg等知名跨境电商平台达成合作。

跨境支付体系面临更高要求

刘洋表示，当前我国正在实施更大范围、更广领域、更深层次的全面开放，跨境支付在对外开放中一直扮演着重要角色。全球贸易摩擦叠加新冠肺炎疫情冲击，2020年以来全球消费呈现细分化、个性化、碎片化、无接触式服务的新特征，传统的中心化、规模化、B2B等供应链受到严重冲击，小额、分散、高频、B2C、F2B、F2C的跨境电商逆势增长，为更多中小微企业走出国门带来更大机遇和空间，世界商业格局也逐渐从全球贸易向全球零售演进。跨境电商、旅游、网络游戏、社交应用等服务业跨境支付规模已超过制造业和传统外贸。这对现有跨境支付体系与技术提出了安全、快速、小额、多频次的更高支付结算需求。

据央行数据，2019年人民币跨境支付系统处理业务188.43万笔，比上年增长30.64%，总金额33.93万亿元，比上年增长28.28%，平均单笔业务金额仅1800元。据商务部数据，2019年，我国跨境电商零售进出口额达到1862.1亿元人民币，是2015年的5倍，年均增速49.5%。

近来年随着境外电商业务的发展，包括PingPong、派安盈（Payoneer）和贝宝（Paypal）等亚马逊收款类企业的交易量取得快速的增长。PingPong是国内体量最大的跨境收款公司之一，也是亚马逊、Wish等平台收款规模最大的中国公司。

据了解，像PingPong等企业的收款模式大致为：消费者在平台型电商如亚马逊、eBay等购物后，货款会先由平台收取，平台会根据账期向卖家结算货款，境内卖家可以向收款公司申请海外本地银行账户用于收取平台汇入的款项。收款公司收到平台汇入的款项后，卖家发出指令给收款公司，收款公司汇款至卖家制定的账户。

PingPong方面表示，客户境外资金将存放于国际一级清算银行的备付金账户，受到各国金融监管部门和银行的双重保护，客户的境内资金将由持有中国央行颁发的第三方支付牌照、跨境支付牌照的支付机构处理。

据刘洋分析，跨境支付机构数量增长迅猛，一批国内第三方支付机构、电商平台、互联网平台在全球业务扩张过程中，基于完善生态体系的需求，也会向业务拓展国申请PI支付牌照，既服务自有平台存量客户跨境支付结算的需求，也作为增量业务进行拓展。进而造成传统跨境支付服务进入以追求用户规模扩张的“跑马圈地”红海竞争，手续费价格战时有发生，倒逼PingPong这类行业领军机构商业逻辑和业务模式迭代升级。

刘洋认为，PingPong获得EMI电子货币牌照后，可以在现有跨境收单、收款等传统服务基础上，向中欧跨境支付客户提供资金存储和出金服务，发行客户共识的电子货币（数字代币），进而开展支付交易、电子货币和法币汇兑、执行支付交易等类似商业银行的完整跨境金融服务。通过减少跨境支付中间环节、提高支付结算效率、集成式处理跨境支付业务，可以降低PingPong客户跨境支付结算成本，并提高安全性。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)