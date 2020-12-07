财经观察：税收红利赋能乡村产业振兴

走进杭州高峰蓝莓种植有限公司，六个巨大的储存罐里，受疫情影响滞销的蓝莓鲜果正“重获新生"，酿成蓝莓酒。

自2012年创设以来，高峰蓝莓种植有限公司带动周边几十户农户一同种植起了蓝莓致富奔小康，还发展起了果园采摘一日游等项目。但受到疫情影响，往年红火的蓝莓采摘旅游项目停滞不前，鲜果销路不畅，不仅种植户收入缩水，正值最佳赏味期的蓝莓也面临烂在地里的情况。

“唯一想到的办法，就是把蓝莓鲜果做成深加工产品，更好保存，受外界影响就小了。” 董事长张忠志表示。

在当地政府的指导下，高峰蓝莓以制造蓝莓酒、蓝莓果干、花青素为突破口，实现产业升级，但升级发展，需要新建数条生产线、引入最新生产技术，资金又成了大问题。

当地税务部门了解企业需求后，以政策“及时雨”为企业送上了产业升级的必要条件。“今年我们已经享受增值税留抵退税、社保费减免等优惠40余万元。”据张忠志介绍，新开拓的花青素加工业务已接到了3万余订单，坚定了企业深耕高附加值加工产业的信心。

近年来，税务部门出台并落实一系列支持脱贫攻坚的税收优惠政策，下大力气优化办税服务，把国家优惠政策的“活血”源源不断输送到广袤乡村中特色产业主体的“毛细血管”，不断激发乡村发展的自我“造血能力”和内生活力动力，以税收政策红利赋能乡村产业振兴。

在杭州淳安县，以科技升级为抓手，当地走出了一条科技生态发展相结合的振兴之路。1996年，沪千公司在千岛湖畔开业，主要生产以林木作原料的中密度纤维板。随着千岛湖畔的天然林木资源日渐跟不上企业发展的原料需求，2006年，沪千选择了迁往了拥有人工林资源的外地发展。

2006年至今，淳安县产业发展环境益发成熟，厚植的生态沃土吸引了“凤凰”回归。2019年，沪千公司回到千岛湖，总投资近2亿元成立杭州苔花家居科技有限公司，投资自动化、数字化生产设备，生产出的颗粒板和使用的胶黏剂不仅产品性能高，也符合国家级 E0级标准，实现了生态保护和产业发展“两不误”。

苔花家居财务总监张建波告诉记者，光是增值税增量留抵退税政策，苔花家居就享受到了130余万退税，有效支撑了企业升级自动化设备的“底气”。不仅政策红利落实到位，方便快捷的涉税服务也使得企业更感舒心、更有信心：“退税3天就到账了，快速帮助我们解决了投入研发的资金流问题。”

在距离千岛湖不到300公里的千峡湖畔，浙江省景宁畲族自治县九龙乡的乡亲们正在将新收的红薯分堆装袋。

自2019年9月起，景宁畲族自治县海拔600米以上地区生产的天然有机农产品品牌“景宁600”出口欧盟，由九龙乡特产红薯加工而成的“九龙地瓜面”也借此“东风”，正式漂洋过海走出国门。受益于这一品牌计划，九龙地瓜面成了当地群众增收致富的“金疙瘩”。

在景宁千峡谷地瓜专业合作社负责人纪伟根看来，“景宁600”品牌的成功“出海”，靠的是去粗取精，不断提高农产品的品牌价值。而在负责“景宁600”推广和销售的景宁畲族自治县强村投资发展有限公司负责人李东看来，品牌的茁壮成长离不开当税收红利的扶持。

“眼下开票需求激增，只要到乡里的便民服务中心就可以开具发票了，乡亲们办税更方便了。”李东说。

(责编：车柯蒙、刘阳)