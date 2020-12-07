税务总局公布六起打击“三假”违法行为典型案例

人民网北京12月7日电 （记者车柯蒙）今日，记者从国家税务总局了解到，为维护经济税收秩序，依法严厉打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”、没有具备条件只为骗取疫情防控税收优惠政策的“假申报”，按照国家税务总局部署，各地税务部门会同公安、海关、人民银行等部门开展联合行动，近期接连破获多起“三假”典型案件，形成有力震慑效应。

一、广东“飓风50号”专案行动打掉2个虚开团伙，查获“假企业”1054户。2020年4月，广东省税务、公安、海关、人民银行等四部门联合指挥，组织开展“飓风50号”专案行动，成功打掉特大虚开犯罪团伙2个，抓获涉案人员60名，查处涉案窝点39处。该团伙大肆注册没有实际经营业务的空壳企业，并通过其控制的1054户空壳企业，采取销售假冒伪劣防疫物资、防疫物资虚假出口、虚假抵扣列支涉疫税收成本等手段，向全国31个省区市的1.5万个下游企业或个人虚开增值税发票11.4万份，涉案金额66.6亿元。

二、重庆破获荣昌夏布企业骗税案。2020年7月，重庆警税联手成功查处夏布企业骗税案。经查，犯罪团伙主要盘踞在重庆荣昌和四川内江，是一个以舒某和唐某为首脑、以亲缘血缘为纽带、以虚假生产麻布为掩护、以虚开农产品收购发票等为主要手段的家族式骗税团伙。目前已认定两个涉案麻纺制品企业分别骗取出口退税1879万元、1777万元。公安部门已将团伙主犯舒某等人刑事拘留，主犯唐某已被批准逮捕。

三、四川破获“1·29”非法开票软件案。截至2020年10月，四川警税联合破获了一起非法制作、大肆贩卖开票软件和发票的特大案件。经查，该团伙利用制作非法开票软件和出售假发票牟利。目前已捣毁虚开发票窝点3处、非法开票软件制贩窝点4处，查获非法开票软件4405套、现场抓获犯罪嫌疑人11人，查实涉案虚开发票和开具假发票金额共计232亿。

四、宁波查处利用税收优惠政策虚开发票案。2020年4月，宁波市税务局通过风险分析研判，筛选出9家公司存在涉嫌虚开发票情形后，立即协调市经侦支队、人民银行成立联合工作组开展查处并成功收网，一举打掉犯罪团伙3个，捣毁虚开窝点8个，抓获犯罪嫌疑人26人，查扣大批涉案物品。经查，涉案团伙以宁波9家公司为平台，利用疫情期间“非接触式”办税便利措施和税收优惠政策，对外虚开增值税专用发票4671份，涉案金额达78亿元。

五、深圳警税惊雷行动摧毁8个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人115人。2020年5月，深圳市税务局在排查涉疫税收风险时，发现有企业在用品名为防疫物资的海关进口缴款书进行抵扣后，却开出电子产品、钢铁等品名的发票，遂与公安机关组建专案组，运用大数据精准分析，发现多个涉嫌利用虚假海关进口缴款书抵扣税款后虚开发票的犯罪网络，经连续开展多波次打击，共摧毁犯罪团伙8个，抓获犯罪嫌疑人115名。

六、福建警税合作破获“5.20”机动车销售发票虚开案。福建警税“5.20”联合专案组紧盯疫情期间涉税犯罪新动向，创新应用信息化新战法，2020年6月成功摧毁一个利用疫情期间“非接触式”办税便利虚开机动车销售统一发票的犯罪团伙，抓捕犯罪嫌疑人2人，涉嫌虚开机动车销售统一发票2596份，金额5.57亿元。此后，紧接着又破获省内宁德、三明两地7户机动车销售公司虚开机动车发票案，抓捕犯罪嫌疑人5人，涉嫌虚开机动车销售统一发票434份，金额7630万元。

(责编：车柯蒙、刘阳)