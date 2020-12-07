人民网>>财经

海关总署：前11个月我国进出口增长1.8%

2020年12月07日13:11  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月7日电 （栗翘楚）海关总署今日发布消息， 据海关统计，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值29.04万亿元人民币，比去年同期（下同）增长1.8%。其中，出口16.13万亿元，增长3.7%；进口12.91万亿元，下降0.5%；贸易顺差3.22万亿元，增加24.6%。按美元计价，前11个月，我国进出口总值4.17万亿美元，增长0.6%。其中，出口2.31万亿美元，增长2.5%；进口1.86万亿美元，下降1.6%；贸易顺差4599.2亿美元，增加23%。

11月份，我国外贸进出口3.09万亿元，增长7.8%。其中，出口1.8万亿元，增长14.9%；进口1.29万亿元，下降0.8%；贸易顺差5071亿元，增加92.6%。按美元计价，11月份我国外贸进出口4607.2亿美元，增长13.6%。其中，出口2680.7亿美元，增长21.1%；进口1926.5亿美元，增长4.5%；贸易顺差754.2亿美元，增加102.9%。

一般贸易进出口增长、比重提升。前11个月，我国一般贸易进出口17.39万亿元，增长3.2%，占我外贸总值的59.9%，比去年同期提升0.8个百分点。其中，出口9.55万亿元，增长6.1%；进口7.84万亿元，下降0.2%。同期，加工贸易进出口6.89万亿元，下降4.8%。其中，出口4.38万亿元，下降5.1%；进口2.51万亿元，下降4.3%。此外，我国以保税物流方式进出口3.52万亿元，增长7%。其中，出口1.23万亿元，增长11.8%；进口2.29万亿元，增长4.6%。

对东盟、欧盟、美国、日本和韩国等前5大贸易伙伴进出口均增长。前11个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值4.24万亿元，增长6.7%，占我外贸总值的14.6%。其中，对东盟出口2.37万亿元，增长7%；自东盟进口1.87万亿元，增长6.3%；对东盟贸易顺差5003.8亿元，增加9.7%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为4.05万亿元，增长4.7%，占我外贸总值的13.9%。其中，对欧盟出口2.45万亿元，增长7%；自欧盟进口1.6万亿元，增长1.3%；对欧盟贸易顺差8401.9亿元，增加19.9%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为3.65万亿元，增长6.9%，占我外贸总值的12.6%。其中，对美国出口2.82万亿元，增长6.9%；自美国进口8233.2亿元，增长7.2%；对美贸易顺差2万亿元，增加6.8%。日本为我第四大贸易伙伴，中日贸易总值为2万亿元，增长1.4%，占我外贸总值的6.9%。其中，对日本出口9004.3亿元，与去年同期基本持平；自日本进口1.1万亿元，增长2.6%；对日贸易逆差1960.6亿元，增加16.5%。韩国为我第五大贸易伙伴，中韩贸易总值为1.8万亿元，增长0.9%，占我外贸总值的6.2%。其中，对韩国出口7053.3亿元，增长1.6%；自韩国进口1.1万亿元，增长0.4%；对韩贸易逆差3901.9亿元，减少1.7%。

民营企业进出口增长、比重提升。前11个月，民营企业进出口13.47万亿元，增长11.3%，占我外贸总值的46.4%，比去年同期提升4个百分点。其中，出口8.95万亿元，增长12.2%，占出口总值的55.5%；进口4.52万亿元，增长9.5%，占进口总值的35%。同期，外商投资企业进出口11.25万亿元，下降1.8%，占我外贸总值的38.7%。其中，出口5.82万亿元，下降4.2%；进口5.43万亿元，增长0.8%。此外，国有企业进出口4.22万亿元，下降12.5%，占我外贸总值的14.5%。其中，出口1.31万亿元，下降10.2%；进口2.91万亿元，下降13.5%。

机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长，服装、鞋靴和箱包等出口下降。前11个月，我国出口机电产品9.57万亿元，增长5.4%，占出口总值的59.3%。其中，出口自动数据处理设备及其零部件1.31万亿元，增长10.7%；手机7706.7亿元，下降0.7%；汽车（含底盘）975.4亿元，下降3.7%。同期，出口包括口罩在内的纺织品9892.3亿元，增长33%；服装8610.7亿元，下降6.2%；塑料制品5277.8亿元，增长20.1%；家具3650.7亿元，增长11.2%；鞋靴2189.4亿元，下降21.3%；玩具2104.8亿元，增长6.8%；箱包1279.5亿元，下降23.8%。此外，出口成品油5593.2万吨，减少6.9%；钢材4882.6万吨，减少18.1%。

铁矿砂进口量价齐升，原油、大豆和天然气等商品进口量增价跌。前11个月，我国进口铁矿砂10.73亿吨，增加10.9%，进口均价为每吨694.5元，上涨5.8%；原油5.04亿吨，增加9.5%，进口均价为每吨2262.2元，下跌31.3%；煤2.65亿吨，减少10.8%，进口均价为每吨483.6元，下跌9.8%；大豆9280.3万吨，增加17.5%，进口均价为每吨2722.9元，下跌0.7%；天然气9043.6万吨，增加3.9%，进口均价为每吨2297.8元，下跌23.1%；初级形状的塑料3727.6万吨，增加11.5%，进口均价为每吨8840.8元，下跌11.5%；成品油2617.6万吨，减少3.9%，进口均价为每吨2886.6元，下跌24.7%；钢材1885.9万吨，增加74.3%，进口均价为每吨5688.7元，下跌29.4%；未锻轧铜及铜材617.4万吨，增加38.7%，进口均价为每吨4.43万元，下跌1.6%。此外，进口机电产品5.93万亿元，增长4.5%。其中，集成电路4884.6亿个，增加21.9%，价值2.2万亿元，增长15%；汽车（含底盘）82.1万辆，减少15%，价值2828.3亿元，下降8.2%。

(责编：栗翘楚、刘阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved