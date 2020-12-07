海关总署：前11个月我国进出口增长1.8%

人民网北京12月7日电 （栗翘楚）海关总署今日发布消息， 据海关统计，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值29.04万亿元人民币，比去年同期（下同）增长1.8%。其中，出口16.13万亿元，增长3.7%；进口12.91万亿元，下降0.5%；贸易顺差3.22万亿元，增加24.6%。按美元计价，前11个月，我国进出口总值4.17万亿美元，增长0.6%。其中，出口2.31万亿美元，增长2.5%；进口1.86万亿美元，下降1.6%；贸易顺差4599.2亿美元，增加23%。

11月份，我国外贸进出口3.09万亿元，增长7.8%。其中，出口1.8万亿元，增长14.9%；进口1.29万亿元，下降0.8%；贸易顺差5071亿元，增加92.6%。按美元计价，11月份我国外贸进出口4607.2亿美元，增长13.6%。其中，出口2680.7亿美元，增长21.1%；进口1926.5亿美元，增长4.5%；贸易顺差754.2亿美元，增加102.9%。

一般贸易进出口增长、比重提升。前11个月，我国一般贸易进出口17.39万亿元，增长3.2%，占我外贸总值的59.9%，比去年同期提升0.8个百分点。其中，出口9.55万亿元，增长6.1%；进口7.84万亿元，下降0.2%。同期，加工贸易进出口6.89万亿元，下降4.8%。其中，出口4.38万亿元，下降5.1%；进口2.51万亿元，下降4.3%。此外，我国以保税物流方式进出口3.52万亿元，增长7%。其中，出口1.23万亿元，增长11.8%；进口2.29万亿元，增长4.6%。

对东盟、欧盟、美国、日本和韩国等前5大贸易伙伴进出口均增长。前11个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值4.24万亿元，增长6.7%，占我外贸总值的14.6%。其中，对东盟出口2.37万亿元，增长7%；自东盟进口1.87万亿元，增长6.3%；对东盟贸易顺差5003.8亿元，增加9.7%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为4.05万亿元，增长4.7%，占我外贸总值的13.9%。其中，对欧盟出口2.45万亿元，增长7%；自欧盟进口1.6万亿元，增长1.3%；对欧盟贸易顺差8401.9亿元，增加19.9%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为3.65万亿元，增长6.9%，占我外贸总值的12.6%。其中，对美国出口2.82万亿元，增长6.9%；自美国进口8233.2亿元，增长7.2%；对美贸易顺差2万亿元，增加6.8%。日本为我第四大贸易伙伴，中日贸易总值为2万亿元，增长1.4%，占我外贸总值的6.9%。其中，对日本出口9004.3亿元，与去年同期基本持平；自日本进口1.1万亿元，增长2.6%；对日贸易逆差1960.6亿元，增加16.5%。韩国为我第五大贸易伙伴，中韩贸易总值为1.8万亿元，增长0.9%，占我外贸总值的6.2%。其中，对韩国出口7053.3亿元，增长1.6%；自韩国进口1.1万亿元，增长0.4%；对韩贸易逆差3901.9亿元，减少1.7%。

民营企业进出口增长、比重提升。前11个月，民营企业进出口13.47万亿元，增长11.3%，占我外贸总值的46.4%，比去年同期提升4个百分点。其中，出口8.95万亿元，增长12.2%，占出口总值的55.5%；进口4.52万亿元，增长9.5%，占进口总值的35%。同期，外商投资企业进出口11.25万亿元，下降1.8%，占我外贸总值的38.7%。其中，出口5.82万亿元，下降4.2%；进口5.43万亿元，增长0.8%。此外，国有企业进出口4.22万亿元，下降12.5%，占我外贸总值的14.5%。其中，出口1.31万亿元，下降10.2%；进口2.91万亿元，下降13.5%。

机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长，服装、鞋靴和箱包等出口下降。前11个月，我国出口机电产品9.57万亿元，增长5.4%，占出口总值的59.3%。其中，出口自动数据处理设备及其零部件1.31万亿元，增长10.7%；手机7706.7亿元，下降0.7%；汽车（含底盘）975.4亿元，下降3.7%。同期，出口包括口罩在内的纺织品9892.3亿元，增长33%；服装8610.7亿元，下降6.2%；塑料制品5277.8亿元，增长20.1%；家具3650.7亿元，增长11.2%；鞋靴2189.4亿元，下降21.3%；玩具2104.8亿元，增长6.8%；箱包1279.5亿元，下降23.8%。此外，出口成品油5593.2万吨，减少6.9%；钢材4882.6万吨，减少18.1%。

铁矿砂进口量价齐升，原油、大豆和天然气等商品进口量增价跌。前11个月，我国进口铁矿砂10.73亿吨，增加10.9%，进口均价为每吨694.5元，上涨5.8%；原油5.04亿吨，增加9.5%，进口均价为每吨2262.2元，下跌31.3%；煤2.65亿吨，减少10.8%，进口均价为每吨483.6元，下跌9.8%；大豆9280.3万吨，增加17.5%，进口均价为每吨2722.9元，下跌0.7%；天然气9043.6万吨，增加3.9%，进口均价为每吨2297.8元，下跌23.1%；初级形状的塑料3727.6万吨，增加11.5%，进口均价为每吨8840.8元，下跌11.5%；成品油2617.6万吨，减少3.9%，进口均价为每吨2886.6元，下跌24.7%；钢材1885.9万吨，增加74.3%，进口均价为每吨5688.7元，下跌29.4%；未锻轧铜及铜材617.4万吨，增加38.7%，进口均价为每吨4.43万元，下跌1.6%。此外，进口机电产品5.93万亿元，增长4.5%。其中，集成电路4884.6亿个，增加21.9%，价值2.2万亿元，增长15%；汽车（含底盘）82.1万辆，减少15%，价值2828.3亿元，下降8.2%。

(责编：栗翘楚、刘阳)