探索供电服务新模式 积极推进营业厅转型

原标题：定西探索新模式 高效推进营业厅转型

走进通渭县公司平襄供电营业厅，宽敞明亮的营业厅和窗口工作人员的微笑服务让前来办事的群众宾至如归，营业厅内“电动汽车”“智能家居”“e享家”“新能源”“国网新零售”等体验综合能源的展示区让人眼前一亮……这是国网定西供电公司探索实践，积极推进供电服务营业厅转型的缩影。

今年来，该公司以客户需求为导向、以扩展市场为目标、以信息技术为手段，以推进县公司和供电所达标创优为契机，不断加强和改进基层基础设施和标准化配置，不断探索构建新型智能互动营销服务体系，进而为适应电力市场改革和营业厅转型提供了平台和机遇。通过线上线下一体化，不断开拓销售市场，改善客户体验，高效推进营业厅的“新零售”转型。

按照该公司统一安排部署和要求，通渭县公司平襄供电所成为该公司第一个“吃螃蟹”的供电所，从服务理念、管理模式以及设计风格三个方面创新，建成“概念化、互动化、自助式”的国家电网供电营业厅新模式——打破传统现场管理的时空限制，借助互联网，让客户全新体验自助式、互动化的服务。大厅内设置多种功能区域，配备数字智能设施，设置24小时自助服务区，为客户提供不间断供电信息查询、自助缴费、电费电量查询等业务。针对VIP客户，设置独立接待区，提供一对一专业服务。

更值得一提的是，平襄供电所深入贯彻国网公司“绿色、节能、智慧”理念，打开新零售的“试验田”，原来的休息区改成了开放式厨房展区和新能源汽车展区，并携手美的电器、比德文电动车直营，推出“买电器、电动汽车 送电费”惠民举措后，短短5天时间让商家的营业额达5.88万元，按照协议返还客户预购电费0.58万元，增加用电负荷102千瓦时。预计后期，每天将增加用电量320千瓦时，每年增加用电11.68万千瓦时。

“哎呀，这个活动好，不仅买家电便宜，居然还送电费!”客户张先生高兴得合不拢嘴。营业厅工作人员微笑着向他介绍活动内容，推荐新型家电，讲解环保用电、家庭电气化的重要意义。同时，积极推广“网上国网”APP用电平台，不仅展示了优质服务的企业形象，而且进一步拉近与广大电力客户之间的关系。

下一步，国网定西供电公司将结合各县(区)公司实际，借鉴平襄供电所的经验，在全市范围内逐步推进供电服务营业厅转型升级，加快推进供电所“新零售”业务的推广。同时，始终坚持“人民电业为人民”的服务宗旨，结合供电服务营业厅工作实际，制定培训内容，通过情景模拟培训和岗位实践培训，定期对供电服务一线人员进行培训，不断提高工作人员的技能水平，以优质、高效的服务，让客户乘兴而来、满意而归，在建设具有中国特色国际领先的能源互联网新征程中奋勇争先、开拓进取。(马秀霞 赵静)

(责编：乔雪峰、夏晓伦)