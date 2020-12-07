让“幸福护航”服务成为家庭和社会的“稳定器” 

家庭是社会的细胞，家庭的稳定是社会稳定的基础。为教育引导广大家庭建立平等、和睦、文明的婚姻家庭关系，有效降低离婚率，日照市妇联积极实施“破难行动”，扎实开展“幸福护航”婚姻家庭辅导服务，构建起市、县、乡、村四级婚姻家庭辅导阵地，成立了市婚姻家庭调解委员会、区县组建专业化志愿服务队伍、村居社区大嫂调解员三支队伍，开展婚前辅导、矛盾调解、家风建设三项服务，形成了“四三三”工作体系，提供“有温度、有情怀”的婚姻家庭辅导服务，“幸福护航”服务已经成为促进家庭和睦、维护社会和谐的“稳定器”。

为做到服务关口前移，日照市妇联主动拓展工作阵地，拉长工作链条，构建起了市、县、乡、村四级阵地，推动服务下沉，在下沉中了解百姓生活中的纠纷，使矛盾消化于日常，纠纷化解于平常，为广大家庭提供“零距离”服务。

针对婚姻家庭矛盾呈现出多样化和复杂化的趋势，成立了日照市婚姻家庭矛盾纠纷调解中心，群众如有婚姻家庭矛盾和赡养、扶养、抚养、继承、财产权益等涉及婚姻家庭方面的矛盾，都可以到中心进行调解，做到及时介入矛盾，减少激化可能。针对离婚率居高不下的情况，各区县妇联联合民政部门成立婚姻家庭辅导中心，将辅导中心建在离婚室旁边，将离婚辅导纳入离婚登记必要程序，登记员和调解员引导申请离婚当事人自愿接受调解服务，最大限度让申请离婚夫妇获得专业辅导、调适关系的机会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)