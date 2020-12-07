原标题：天元锰业贾天将：发挥行业优势 推动高质量发展

12月5日在长沙举行的全国电解锰企业联盟会议上，作为会长单位的宁夏天元锰业集团公司董事局主席贾天将说，我们要发挥好产业行业优势，一方面继续作好脱贫攻坚工作，另一方面支持行业内中小企业走出困境，推动绿色可持续发展。

受疫情影响，今年以来电解锰行业出现许多困难，一些中小企业面临生存严冬。宁夏天元锰业集团响应国家号召积极开展舒困惠企活动，作为电解锰联盟会长单位，扎实做好“六稳”“六保”工作，千方百计保护好产业链供应链，带头打造市场化、法制化的营商环境。中国电解锰单位联盟是由国内40多家企业组成的。作为业内的龙头企业，要发挥带动和影响的作用，前一段曾推出了多项帮助业内中小兄弟企业的具体措施，这次再宣布将无偿转让百余项专利技术和技术成果，帮助中小企业解决“三废”治理等核心技术难题。同时，协调锰矿石市场销售价格，促使市场基本平衡，引领和推动电解锰行业创新发展。在一带一路精神指引下，开拓了加纳、南非和澳大利亚的高品位大储量锰矿，初步稳定了国内锰产业的供求链。锰是国家的重要战略物资，锰行业发展空间巨大。贾天将说，我们要加快锰矿资源的开发利用，为国家分忧解难，尽到一个大型民企的历史责任。

锰是国家的重要战略物资，广泛应用于钢铁、电子、航天、军工等领域，“无锰不成钢”。会议认为，党和国家对民营企业有许多鼓励和鞭策，企业要互帮互助，立足锰业，以实体产业为基础，为国家的发展做出新的贡献。当前，要针对电解锰行业存在的非法开采、出口走私、偷税漏税等破坏青山绿水，扰乱市场的行为，进行严历打击，整顿行业秩序，让电解锰行业得到健康长足的发展。

宁夏天元锰业集团是2003年创建，当初只是一家年产几千吨电解锰的小企业，在党和各级政府的支持帮助下，企业不断发展壮大，现已形成矿石开采、冶金、化工、发电、新材料、新能源、远洋运输为一体的产业集群。宁夏天元锰业集团十多年来积极参与做好扶贫攻坚工作，通过产业扶贫、就业扶贫、村企对接等办法，助力宁夏贫困地区脱贫攻坚，企业内相继安置了9千多名贫困人员就业，被命名为“西部产业扶贫基地”，获得了国家“脱贫攻坚贡献奖”等荣誉。(梅淑娥 文/图)

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