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中国商标节南昌开幕 快手荣获“2020年度优秀商标法务团队”奖

2020年12月07日16:33  来源：中国新闻网
 
原标题：中国商标节南昌开幕 快手荣获“2020年度优秀商标法务团队”奖

　　中新网12月7日电 以“纵论商标经纬 共筑品牌未来”为主题的2020中国国际商标 品牌节(下称“商标节”)于12月4日在江西省南昌市拉开帷幕。快手获得本届商标节“2020年度优秀商标法务团队”奖项，该奖项依照评选标准并经中华商标协会评选委员会评选，为表彰和宣传在商标创造、保护及运用方面做出突出业绩的优秀商标法务团队，树立企业法务团队优秀典范，展示企业法务团队的良好形象。

　　据悉，中国国际商标品牌节是列入国务院《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》、国家知识产权局《2020—2021年贯彻落实〈关于强化知识产权保护的意见〉推进计划》的知识产权重大宣传活动，2005年以来，已连续在深圳、长沙、银川等地成功举办，在促进知识产权创造、保护、运用水平提升，推动中国产品向中国品牌转变方面发挥了显著作用。

　　快手公司成立于2011年，是一家用户导向、人工智能(AI)为核心技术的高科技公司，以“快手，拥抱每一种生活”，用有温度的科技提升每个人独特的幸福感为核心使命。快手是国内最早推动短视频行业发展的科技企业，同时也是时下短视频行业的领军企业。公司旗下快手APP是中国最大的面向普通人记录和分享生活的短视频社区，改变了数以亿计网民记录和分享生活的方式。公司产品矩阵包括主打短视频的快手APP、二次元社区AcFun、小游戏APP快手电丸、剪辑软件快影、拍照软件一甜相机等，致力于用科技帮助用户探索世界、连接彼此和共同成长。

　　据介绍，快手公司的高速发展得益于公司重视研发投入，且对于知识产权保护极为重视。尤其是在品牌创造、保护及运用方面，快手坚持以核心品牌拓展为主，创新品牌保障为辅，量质并举的品牌保护策略；完善商标、专利、著作权和域名多管齐下、共同保障的品牌保护方式；引导每一位产品人树立尊重知识、崇尚科学和保护知识产权的意识，营造鼓励知识创新的企业文化。快手目前已成为“国家知识产权优势企业”、“北京市知识产权示范单位”、“中关村知识产权领军企业”。

　　在品牌建设方面，快手在国内外形成完善的、有前瞻性、有策略性的商标注册保护体系；对于各类商标侵权行为的打击方面也毫不手软，同时开展了各类品牌宣传、商标法律研究等工作。有效打击傍名牌、侵权假冒等非法行为，净化了内外部市场竞争环境。

　　据介绍，今后，快手还会持续产出更多让普通人提升幸福感的产品，同时也会更加注重知识产权保护，用有温度的科技提升每个人独特的幸福感。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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