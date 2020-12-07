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维信诺（合肥）第六代全柔AMOLED生产线正式点亮

2020年12月07日17:21  来源：人民网-财经频道
 

　　12月7日，维信诺（合肥）第六代全柔AMOLED生产线点亮仪式暨创新大会在合肥新站高新区隆重举行。安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华，合肥市市长凌云、中国科技体制改革研究会理事长张景安、中国科学院院士欧阳钟灿、中国科学院院士曹镛等领导和专家出席仪式，一齐见证维信诺（合肥）G6全柔AMOLED生产线正式点亮。

　　据悉，维信诺（合肥）G6全柔AMOLED生产线于2018年12月27日启动建设，基板尺寸为1500mm*1850mm，设计产能为30K/月，产品定位高端市场，可兼容生产中小尺寸柔性需求，加入多项自主创新研发新技术，具备全产能高端技术对应能力，可面向高端市场为客户提供高端定制化服务。

　　作为安徽省首条全柔AMOLED生产线，该生产线是维信诺新型显示产业化战略布局的重要组成部分，同时也是合肥全面深化新型显示产业布局的重要落子。随着项目稳步推进，维信诺整体产能、柔性产品应用领域将进一步扩充，以规模优势加码合肥整体柔性AMOLED产能，发挥新型显示产业龙头企业作用，赋能合肥新型显示产业高质量发展，着力构建快速稳健高质量发展的新型显示产业加强链。同时，以维信诺合肥项目为着力点，通过维信诺在京津冀、长三角、粤港澳大湾区的联动，形成合肥新型显示产业与三大重要区域的协同发展，推动合肥在新型显示产业版图上从区域地标向国内地标，未来更向着国际地标前进的步伐。

　　随着新一轮以信息技术为主要代表的科技革命与产业变革加速发展，AMOLED显示技术日渐绽放。据研究机构Omdia预估，到2022年，AMOLED产业领域中国制造商市场份额将从2017年的5%增至2022年的26%。

　　资料显示，维信诺深耕OLED领域24年，坚持从基础研究到中试再到量产的自主创新实践OLED产业化发展；同时，持续构建产业生态圈推动产业链协同创新成果落地发展。

　　在此次创新大会上，来自海内外院校、协会、产业链企业的专家代表齐聚，就当前新型显示领域前沿技术与创新研究进行深入交流与探讨，而维信诺在现场展示了屏下摄像解决方案、柔性AMOLED动态卷曲、环绕屏解决方案、柔性AMOLED多屏联动终端等展品，诠释维信诺在柔性形态、屏下集成、显示效果等前沿技术领域的布局与创新。据介绍，本次发布的12.3英寸全模组AMOLED柔性屏，是维信诺继发布首款柔性AMOLED动态卷曲全模组之后的又一新品，卷曲半径7mm、卷曲次数10万、卷曲圈数6.5圈，以画卷的形式创新终端应用场景，同时也展现出维信诺柔性AMOLED屏体的卷曲稳定性能，赋能终端产品变革，实现产品形态“百变”。（毕磊）

(责编：毕磊、刘阳)
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