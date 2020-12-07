维信诺深化“产学研用”自主创新模式

12月7日，维信诺（合肥）G6全柔AMOLED生产线正式点亮。安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华，合肥市市长凌云、中国科技体制改革研究会理事长张景安、中国科学院院士曹镛、中国科学院院士欧阳钟灿等领导和专家出席点亮仪式，一齐见证维信诺（合肥）G6全柔AMOLED生产线正式点亮。

维信诺（合肥）G6全柔AMOLED生产线于2018年12月27日启动建设，基板尺寸为1500mm*1850mm，设计产能为30K/月，产品定位高端市场，可兼容生产中小尺寸柔性需求，加入多项自主创新研发新技术，具备全产能高端技术对应能力，可面向高端市场为客户提供高端定制化服务。

“科学技术是第一生产力，创新是第一竞争力。中国高科技发展之路，要通过自主创新来实现。”中国科技体制改革研究会理事长，高新技术开发区改革专委会会长张景安在维信诺合肥产线点亮时表示，OLED技术是国际上高科技领域竞争的制高点和热点，维信诺OLED产业是中国自主创新发展的典型案例。

深化“产学研用”自主创新模式

随着维信诺合肥产线的投产，维信诺已经运营三条AMOLED生产线，其中江苏昆山第5.5代AMOLED面板生产线和河北固安第6代全柔AMOLED面板生产线已实现量产出货，产品已向国内外多家一线智能终端品牌客户交付。

资料显示，维信诺成立于 2001年12月7日，维信诺合肥产线点亮当日正值维信诺成立满19周年。维信诺公司前身是1996 年清华大学 OLED项目组。在24 年的创新发展过程中，维信诺始终以“基础研究、技术创新、产业报国”为指引，产学研深度融合，协同发展，经历了三个发展阶段：第一阶段是1996 年—2001 年，以学校为创新主体，通过基础研究实现了OLED显示基理打通；第二阶段是 2001 年-2016 年，以企业为创新主体的产学研一体化，并成功建设运营了中国大陆首条PMOLED大规模量产线和5.5代AMOLED大规模生产线；第三阶段是 2016 年至今，在资本市场支持下，产学研用深度融合，打造产业创新生态圈，目前已建设运营了两条大规模全柔性第6代AMOLED生产线，并持续与产业协同创新显示解决方案。

随着5G时代的到来，柔性AMOLED显示技术迎来了更大的发展机遇。由于柔性AMOLED显示屏能够突破屏幕形状的限制，将成为人类迈向泛在显示时代的关键技术创新。这其中，用户的体验与人机交互需求成为创新最终要的“着力点”。

在产学研成功融合的实践下，维信诺开始更多与终端用户互动思考，深化和构建更高维度的“产学研用”创新模式，通过柔性显示形状可变、屏下集成和器件设计等工艺技术突破持续牵引终端产品的颠覆创新，与终端用户一起定义”未来“。

在智能手机领域，搭载了维信诺供应的“可量产屏下摄像解决方案”智能手机终端产品上市，在全球AMOLED显示领域了实现了中国创新技术的领先应用；在高刷新率技术方面，维信诺则为多家品牌电竞手机供应了144HZ全球最高刷新率解决方案；在智能穿戴餐产品领域，维信诺在全球首次实现的”柔屏柔用“穿戴产品解决方案则已成功在OPPO、努比亚、华米等品牌多款穿戴产品中应用；在车载显示领域，维信诺则量产供应了国内多款新能源汽车厂透明A柱显示解决方案。

协同创新赋能产业发展

如今，显示产业链内的协同创新更凸显重要。据研究机构Omdia预估，到2022年，AMOLED产业领域中国制造商市场份额将从2017年的5%增至2022年的26%。

以AMOLED为代表的新型显示技术正加速改变国内显示产业，呈现出产业链企业加强技术创新、技术合作、创新共赢的新特点，加快显示产业实现内循环，提振产业信心。

除了与下游客户的互动，维信诺目前与国内多家显示材料和设备企业达成战略合作，带动上游产业链发展，提高国产化率，助推提升产业链供应链稳定性和竞争力。

目前，维信诺在宽变频刷新率、像素排列、屏下集成、柔性形态等工艺、器件、光学等方面储备了多项全球领先技术。随着合肥维信诺产线的点亮投产，维信诺AMOLED创新技术及产能得到加强，将进一步提升市场需求的响应能力与定制化需求，构建更完善的协同创新产业合作平台，与上下游持续推动全产业链创新与国产化进程。

作为我国AMOLED领域代表企业之一，维信诺表示，将不断夯实创新基石，释放创新动能，提升我国柔性AMOLED面板技术水平、整体产能和市场占有率，还将提升我国在全球新型显示产业的地位，推动我国从显示大国到显示强国的转变。（毕磊）

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