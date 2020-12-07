2020白沟产业新城高峰价值论坛举行

原标题：京雄谋定 白沟机遇 | 2020白沟产业新城高峰价值论坛圆满举行！

12月3日14:00，隆基泰和携手一点资讯举办的“京雄谋定 白沟机遇——2020白沟产业新城高峰价值论坛”启幕，国内多个领域专家出席，为白沟同步京津冀发展，共鉴新区未来。

隆基泰和 远见城市未来

新时代，新机遇，新白沟。活动开场，隆基泰和白沟城市公司营销副总经理马嘉嬗先生发表致辞，简要分享了世界500强隆基泰和的荣耀征程，介绍了近年来集团在京津冀的规划战略，以及白沟产业新城的主要发展方向。

马嘉嬗表示，在白沟新城“北移东扩”的城市发展布局规划中，白沟产业新城北临荣乌高速新线与京雄高速，西连雄安新区白洋淀水系分支绿色生态带，南接雄县容城共同规划新区城乡空间布局，东迎京港台高铁与京雄城际，开发建设融养、教、居、产、商、游于一体的产城融合新区。在服务和承载雄安新区的城市功能定位下，白沟产业新城汇就一城精粹能量之源，将城市未来发展的承载地和新空间化为无限可能，驱动城市未来发展新格局。

大咖共话 论道新区发展

首先由经济学家马光远发表了“双循环时代的京雄新局”的主题演讲，他指出，在中国960万平方公里的土地上，现在作为增量存在的可能的地方，一个是通州，一个是雄安。他通过分析中国各区域的发展历史，以及当下的经济趋势、宏观政策，对双循环进行了八个方面的战略分析。

马光远表示，中国的第四个增长极他非常看好雄安，而白沟产业新城恰恰赶上了风口，第一个风口是项目自身，第二个风口是中国的高铁发展，第三个风口是雄安新区，按照雄安的发展定义白沟新城，白沟就处在在风口浪尖。如今房地产依然很重要，仍是支柱产业。第二点，他对“十四五”的期间的判断，房地产调控会退出，普涨时代结束了！而未来增量在雄安和通州，这些区域以及白沟的房子非常值得投资，这片区域未来的十年发展，将是中国经济新的第四增长极。

马光远先生带来精彩的主题演讲之后，四位特邀嘉宾一同登台，进行了精彩的互动论道环节，对未来白沟的机遇进行了深入的探讨。

城市规划专家，清华同衡规划设计研究院城市发展策划研究所所长彭剑波先生提出了“五同四力三变”的精彩观点，他指出，京雄的发展轴线蓝图基本上已经确定了，同城化时代已经来临，年底京雄高铁全线通车，去年到新机场，今年要贯通到雄安了，京雄同城时代即将来临。

隆基泰和白沟城市公司营销副总经理马嘉嬗先生还向大家具体分享了隆基泰和集团在白沟的历史和抱负，深耕21年，隆基泰和与整个城市是共生长的，开发面积300万方，无论是住宅、商业、还是商业配套，都有非常深厚的经验。白沟处于这么好的历史位置，距离雄安这么近，应该说这是利于赋予我们的使命，也是历史赋予我们的机遇，我们应该当仁不让的完成历史给予我们的责任。

现在看白沟，应该是对北京城镇外溢和雄安的功能补充是非常重要的一个地理位置，我们本着深耕白沟的精神，继续在白沟为产业新城，产业配套提供自己的力量，建设白沟产业新城，打造白沟产业升级，实现我们的抱负。

一点资讯房产事业部总裁邢彪先生从敏锐的营销视角，以及丰富的房产业界经验，向大家剖析了白沟的产城融合未来。白沟本身是因市而城，八十年代就非常的红火，它是商业底蕴非常深的地方，纵观整个华北只有这么一个地方，通过商业的往来汇聚成了一个城市，有那么多的房子未来就会有那么多人，这些人一定会带来相关产业的发展，白沟紧挨着雄安，雄安有很多的产业准入条件都是有一定的门槛的，大量的配套一定会在周边的区域，白沟在这块等于又多了一道加持，整个产城融合，产业足够多了，城自然就好了。

创意沙画表演 描绘新区蓝图

以沙为媒，以声为介，现场极具创意的沙画表演，让来宾们感受到历史与现实交汇带来的巨大冲击，体验盛世中国这一次次的时代壮举， 看到了三大国家级新区的发展与变化。在时间为之定格的今天，在雄安新区旁，在中国商贸名城白沟建设一座以新发展理念引领的“千亩产业城，世界大都会“，一个具有时代担当的历史性手笔，盛世中国这一次次的时代壮举。

携手中欧商学院 发展战略联盟

在活动现场，还举行了盛大的战略合作签约仪式，中欧商学院校友会携手隆基泰和白沟产业新城共同推进“中欧商学院校友会雄安新区智慧城市研究中心”的创立，一起以世界眼光洞见白沟未来新机遇。

中欧商学院是中国商务部和欧盟在1988年成立的全球排名第五，亚洲排名第一的商学院，目前在全球2.4万校友，涉及金融、科技、房地产、贸易等各个领域。中欧商学院同学会在全国各地，乃至全球各地都有分会，具备庞大的网络。这次与隆基泰和发展战略联盟的成立，不仅仅是对新区的城市产城融合项目的投资和发展进行深入的研讨，未来更将以科技涵盖人们的需求，引领产城融合发展的新时代。

(责编：夏晓伦、毕磊)