人民网>>财经

11月我国外贸进出口增长7.8%

连续6个月实现正增长

2020年12月08日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京12月7日电  （记者杜海涛）据海关统计：今年前11个月，我国货物贸易进出口总值29.04万亿元，比去年同期增长1.8%。其中，出口16.13万亿元，增长3.7%；进口12.91万亿元，下降0.5%；贸易顺差3.22万亿元，增加24.6%。今年1至9月，我国外贸累计增速年内首次由负转正，同比增长0.7%；1至10月，外贸增速提高到1.1%；进入11月，增幅继续扩大。

　　11月份，我国外贸进出口3.09万亿元，增长7.8%，连续6个月实现正增长。其中，出口1.8万亿元，增长14.9%；进口1.29万亿元，下降0.8%；贸易顺差5071亿元，增加92.6%。

　　海关数据显示：前11月，我国一般贸易进出口增长、比重提升。一般贸易进出口17.39万亿元，增长3.2%，占我国外贸总值的59.9%，比去年同期提升0.8个百分点。

　　我国对东盟、欧盟、美国、日本和韩国等前5大贸易伙伴进出口均增长。其中，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值4.24万亿元，增长6.7%，占我国外贸总值的14.6%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为4.05万亿元，增长4.7%，占我国外贸总值的13.9%。

　　前11月，民营企业进出口增长、比重提升。民营企业进出口13.47万亿元，增长11.3%，占我国外贸总值的46.4%，比去年同期提升4个百分点。机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长。铁矿砂进口量价齐升。我国进口铁矿砂10.73亿吨，增加10.9%，进口均价为每吨694.5元，上涨5.8%。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月08日 01 版）
(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved