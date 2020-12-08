11月我国外贸进出口增长7.8%

本报北京12月7日电 （记者杜海涛）据海关统计：今年前11个月，我国货物贸易进出口总值29.04万亿元，比去年同期增长1.8%。其中，出口16.13万亿元，增长3.7%；进口12.91万亿元，下降0.5%；贸易顺差3.22万亿元，增加24.6%。今年1至9月，我国外贸累计增速年内首次由负转正，同比增长0.7%；1至10月，外贸增速提高到1.1%；进入11月，增幅继续扩大。
11月份，我国外贸进出口3.09万亿元，增长7.8%，连续6个月实现正增长。其中，出口1.8万亿元，增长14.9%；进口1.29万亿元，下降0.8%；贸易顺差5071亿元，增加92.6%。
海关数据显示：前11月，我国一般贸易进出口增长、比重提升。一般贸易进出口17.39万亿元，增长3.2%，占我国外贸总值的59.9%，比去年同期提升0.8个百分点。
我国对东盟、欧盟、美国、日本和韩国等前5大贸易伙伴进出口均增长。其中，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值4.24万亿元，增长6.7%，占我国外贸总值的14.6%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为4.05万亿元，增长4.7%，占我国外贸总值的13.9%。
前11月，民营企业进出口增长、比重提升。民营企业进出口13.47万亿元，增长11.3%，占我国外贸总值的46.4%，比去年同期提升4个百分点。机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长。铁矿砂进口量价齐升。我国进口铁矿砂10.73亿吨，增加10.9%，进口均价为每吨694.5元，上涨5.8%。
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