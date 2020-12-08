品牌记录历史，也见证着时代。即将过去的2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在各地区各部门的有力支持下，中国企业、中国品牌同舟共济、攻坚克难，站稳了脚跟、收获了成长，为中国经济持续稳定恢复作出重要贡献。

国际知名机构最新发布的“2020年最具价值全球品牌100强”榜单中，上榜的中国品牌从去年的15个增加到17个，跻身全球第二，合计价值比去年增长16%；“双11”期间，国货在各大电商平台上备受青睐，有研究报告显示，66%的消费者选择购买了国产品牌……各类数据虽然来自不同国家、不同机构，但都共同折射出中国经济的强大韧性，也展现出中国品牌的不凡实力。

坚持创新引领，增强品牌发展动力

创新是引领发展的第一动力。从创意设计、技术工艺、企业管理到营销服务、商业模式，中国企业、中国品牌坚持不懈推进创新，在市场竞争中赢得了先机、掌握了主动。

创新，让品牌企业效率更高、效益更好。

在广东，顺德格兰仕工业4.0基地让人感受到数字化生产的智慧高效：4条智能生产线上的“小黄人”24小时开工，黄色机械臂飞快运转，一条生产线平均每6.7秒就能产出1个微波炉腔体……格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤说，得益于创新发展，今年格兰仕业绩保持成长，顺德总部厂区前11个月营收增长40%。

在湖北，长飞光纤光缆股份有限公司运营指挥中心里，一块巨大的电子屏实时显示着公司在南非、亚太地区及国内多个网点的运营情况。“人在总部，就能实时掌控公司分布于全球的人、机、料等生产资源，有效提高了管理效率。”公司执行董事兼总裁庄丹表示，技术创新背后，是更广阔的经营视野、更优质的管理模式，“公司将进一步用创新为企业赋能，努力迈向高质量发展。”

在安徽，海螺集团坚持创新引领，推动传统产业转型升级，建成了我国首个全流程智能化水泥工厂、世界第一条水泥窑烟气二氧化碳捕集纯化系统，并正在研发水泥矿山无人驾驶项目。“这两年，我们投入19亿元，推进20个重大科技创新项目。”海螺集团党委书记、董事长高登榜说，得益于创新发展，公司跻身2020年世界500强企业榜单、位居第367位。

创新，让品牌企业空间更大、动力更足。

疫情防控期间，线上办公、网络课堂、直播购物等“宅经济”新需求快速增长，抓住这一机遇，科大讯飞全力搭建教育云平台，先后为湖北、安徽等21个省份的6500多所中小学提供人工智能教育产品和服务。

品牌企业的合力创新，让中国经济的新动能更加澎湃。不久前，世界知识产权组织发布的《2020年全球创新指数报告》显示，中国在全球创新指数中的排名保持在第十四位。“创新，是中国品牌从贴牌到创牌、从跟跑到并跑直至领跑的重要驱动力。”国务院发展研究中心创新发展研究部研究室副主任熊鸿儒表示，无论是传统品牌追求差异化竞争、改进品牌形象，还是新兴品牌引领新需求、推出新产品、开创新市场，创新都具有不可替代的关键作用。

助力抗疫脱贫，彰显品牌责任担当

一家企业、一个品牌，不仅要为社会提供商品和服务，也应彰显公共价值、传递社会责任。今年以来，无论是抗击疫情还是决战脱贫攻坚，中国企业、中国品牌都主动担当、积极作为，展现出强烈的社会责任感，也赢得了更高的品牌美誉度。

——在疫情防控阻击战中，广大品牌企业挺身而出、踊跃驰援。

疫情防控期间，伊利集团调动全球供应链资源，紧急购买防疫物资和药品，累计调拨约150万箱产品陆续送至27个省份的1394家医院、隔离观察点等一线机构。保利集团第一时间将总价值3600万元的165类生活物资，集中捐赠给武汉市政府，用于支援方舱医院的建设运营。

——在脱贫攻坚战中，广大品牌企业热心参与、积极奉献。

各展身手创新帮扶方式。基于零售数据积累，京东推动扶贫农产品的定制化生产，以打造品牌、提升产品溢价，其中河北武邑县“跑步鸡”品牌4年来销售额增长超过5倍；中信集团在对口扶贫县建立产业扶贫循环使用基金，以无息贷款方式扶持企业收购农户粮食，实现户均增收5700元；立足保险主业，中国平安创新设计“溯源保”保险产品，推出“区块链产销溯源+溯源保险+食品安全责任险”新模式。

组织力量投身扶贫一线。碧桂园联合70多家企事业单位、社会组织和公益人士发起“社会扶贫共同体”，通过调动各参与方在产品采购、就业岗位等方面的资源与贫困村、贫困户的脱贫需求有效对接，汇聚更多社会力量，助力打赢脱贫攻坚战。

解囊相助践行社会责任。2015年以来，恒大集团无偿捐赠110亿元扶贫资金，并派驻2108人的扶贫团队，为贵州毕节市100多万贫困人口脱贫作出积极贡献；五粮液集团近5年来累计投入扶贫资金26.19亿元，直接受益贫困群众达到15万人以上。

人民日报中国品牌发展研究院对中国品牌发展指数全样本企业进行的分析显示，近年来，中国品牌企业的战略履责认识更高、主动履责意识更强、常态履责需求更好，而服务民生成为企业承担社会责任最集中的领域，越来越多的中国企业主动践行社会责任，提升品牌价值。

抓住宝贵机遇，铸就品牌强大实力

展望“十四五”乃至今后更长时期，品牌企业和专家普遍认为，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，将为企业发展带来宝贵机遇，下一步应持之以恒、稳扎稳打，不断铸就更加强大的品牌实力。

坚持创新引领，打造品牌竞争力。

走进小米北京科技园，117间实验室里安装了108台基站，自动模拟全球最领先的25个运营商和各个国家的网络环境，不出园区即可测试全球通信网络并开展相关研发创新。“以技术创新为本是企业永不更改的‘铁律’。”小米集团董事长雷军介绍，虽然目前企业研发团队已超万人、年研发投入逾百亿元，但今后还会以一定比例确保逐年增长。

时速600公里高速磁浮试验车成功试跑，时速400公里跨国互联互通高速动车组正式下线……今年，中国中车接连推出一系列行业领先的新产品。“背后凝结着的是产品的创新和技术的高度，从中国产品到中国技术再到中国标准，创新驱动让中车品牌更加自信。”中国中车集团有限公司董事长刘化龙说。

坚持以质取胜，增加品牌美誉度。

前不久，在第三届进博会上，伊利集团推出的9款高品质乳品获得消费者青睐。在伊利集团董事长潘刚看来，高质量发展需要高价值品牌做支撑，而品牌价值的关键在于高品质。“未来将投入300亿元扶持上游奶业，为消费者提供更值得信赖的健康产品。”

“品牌价值根植于脚踏实地的积累，品牌自信源自长期的锲而不舍。”中国社会科学院学部委员金碚表示，企业应努力做好做精主责主业，不断推出更加精良优质的产品，为品牌大厦添砖加瓦。

履行社会责任，提高品牌认可度。

在贵州建设100所“希望食堂”、连续3年累计为定点扶贫县修建800余公里小康路、每年捐资1亿元开展助学活动……一项项成绩显示着茅台集团的责任担当。“只有真诚回报社会、切实履行社会责任的企业，才能真正得到社会认可。”茅台集团总经理李静仁说。

“十年树企业，百年树品牌”。中国品牌高质量发展成色十足，在奋进新时代的伟大征途上，中国品牌必将在广阔的市场绽放出更加绚丽夺目的光彩！

《 人民日报 》（ 2020年12月08日 01 版）

(责编：杨光宇)