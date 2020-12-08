为企业减负 为创新加油（大数据观察）

数据来源：国家税务总局

制图：张丹峰

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“十三五”期间，减税降费持续加力升级，税收营商环境不断优化，为企业发展减负。多次优化调整鼓励创新的政策，新动能加速成长；不断降低办税缴费成本，优化管理服务，释放市场主体活力；全国“银税互动”范围扩大，为不少企业引来资金“活水”。税费优惠政策直达市场主体，企业获得感实打实。

近日，国家税务总局监测的10万户重点税源企业景气调查问卷显示，89.4%的重点税源企业预计四季度生产经营形势为“平稳”或“好转”，较三季度预测提高4.7个百分点。可以看出，企业发展信心在提升。

“十三五”期间，一系列税费优惠政策接连出台，减税降费持续加力升级，为企业发展减负、为成长创新加油，直达市场主体，企业获得感实打实。

据统计，2016年至2020年新增的减税降费累计将达7.6万亿元左右，特别是2019年实施更大规模减税降费，全年新增减税降费达到2.36万亿元，占GDP的比重超过2%，拉动全年GDP增长约0.8个百分点。

减轻负担 鼓励创新

“今年1—8月，仅因增值税降率，公司就能减税大约3048万元。”山东联泓新材料科技股份有限公司财务人员彭杰说，公司2019年全年增值税减税达到3369万元，负担大大减轻。

企业“包袱”轻了，新动能加速成长。“十三五”时期，国家多次优化调整“研发费用加计扣除”等鼓励创新的政策，国家税务总局统计显示，“十三五”前4年，享受研发费用加计扣除政策的企业累计达84.3万户次，累计申报研发投入5.2万亿元，共计减免企业所得税8730余亿元。

“公司前两年累计享受研发费用加计扣除超过350万元。”广东三才石岐制药股份有限公司财务经理陈星杰说，“有了优惠政策的助力，我们科技型中小企业能一心一意研制新品。”

为吸引投资资金向初创科技型企业倾斜，助力科创企业成长发展，2017年国家出台了创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策。

“过去，投资人如果想在投资后转让股权，盈利部分需要缴纳20%的个人所得税；现在，投资人享受天使投资个税政策优惠后，在符合规定的情况下，七成投资额可进行抵扣。”上海圣剑网络科技股份有限公司董事长龚静毅说，有了税收优惠政策的帮助，公司引来了一笔575万元的天使投资。

今年10月份，全国高技术产业销售收入同比增长17.7%，1—10月份累计增长13.2%，比前三季度提高0.6个百分点，充分体现了新动能行业较强的增长动力。

北京国家会计学院教授李旭红认为，税务部门深入贯彻落实减税降费政策，有利于降低企业成本、增加现金流、提高创新收益，加快企业动能转换，提升创新型企业发展速度。

优化服务 提高效率

“再也不用每次重复提交办税资料，效率更高了，负担减轻了。”江西海欣科技有限公司运维经理徐仰辉在靖安县税务局智慧办税服务厅通过“刷脸通办”功能，成功登录发票代开自助终端，3分钟顺利办好发票代开业务。

“十三五”以来，税务部门持续深化“放管服”改革，不断降低办税缴费成本，优化管理服务，释放市场主体活力。据统计，税务总局先后分两批取消了26种涉税文书报表，三批共取消60项税务证明事项，对符合规定的增值税纳税人年申报增值税次数由12次简并为4次；进一步清理纳税人向税务机关报送资料事项，2018年年底前精简1/4以上，2020年初，在此基础上再精简25%以上。

“一窗通办”“一键咨询”“一网办理”……“十三五”期间，国税地税征管体制改革，纳税人彻底告别了国地税“两头跑”的历史；报告类、发票类、申报类、备案类、证明类五大类105个事项，只需到税务机关进行一次办理或全程网上办理，实现“最多跑一次”。

国家税务总局纳税服务司司长韩国荣表示，税务部门将围绕纳税人缴费人需求，研究推出更多务实管用的创新举措，不断优化税收营商环境，持续提升服务市场主体水平。

银税互动 鼓励守信

“无需抵押，仅凭纳税信用，我们就能获得200万元贷款。这为引进新技术提供了很大助力。”山东省昌邑市鼎立薄壳核桃种植专业合作社理事长李治国表示。据悉，目前山东省大部分“银税互动”金融产品的办理时限持续低于同类型贷款水平，能够“线上申请、线上审批、秒批秒贷”的产品达到116个，占全部数量的85.29%。

2020年全国纳税信用评价结果显示，纳税信用等级最高的A级企业数量大幅上升到172万户，较去年增加了46万户、增长37%。“十三五”时期，全国企业纳税信用状况持续向好。今年以来，全国“银税互动”范围由纳税信用A级和B级企业扩大至M级企业，为不少企业引来资金“活水”。

守信受益，失信受限。税务部门依托税收大数据开展差异化管理，持续推进税收违法“黑名单”制度，严格落实惩戒措施。2014年10月至今年8月底，税务部门累计公布3.6万件“黑名单”案件。

国家税务总局纳税服务司副司长张维华表示，下一步，税务部门将继续完善纳税信用管理制度，优化纳税信用评价方式，拓宽评价结果共享应用渠道，持续构建以信用为基础的新型税收服务管理机制。

《 人民日报 》（ 2020年12月08日 07 版）

(责编：杨光宇、曹昆)