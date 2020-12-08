62亿余元中央冬春救灾资金下拨

本报北京12月7日电 （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉：日前，财政部、应急管理部安排下拨2020—2021年度中央冬春救灾资金62.447亿元，用于支持帮助灾区统筹做好受灾群众今冬明春基本生活保障工作，确保受灾群众安全、温暖过冬。
据介绍，针对今年洪涝灾害偏重发生、重灾省份较多的实际，应急管理部会同财政部提早印发通知，部署各地提前谋划受灾群众冬春救助工作。近日，应急管理部召开电视电话会议，要求各地加强组织领导和款物投入，严格救助程序标准，抓紧推进冬春救助款物下拨等工作，确保中央冬春救灾资金在春节前全部发放到受灾群众手中。
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】