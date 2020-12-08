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62亿余元中央冬春救灾资金下拨

确保春节前全部发放到受灾群众手中

2020年12月08日05:38  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京12月7日电  （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉：日前，财政部、应急管理部安排下拨2020—2021年度中央冬春救灾资金62.447亿元，用于支持帮助灾区统筹做好受灾群众今冬明春基本生活保障工作，确保受灾群众安全、温暖过冬。

　　据介绍，针对今年洪涝灾害偏重发生、重灾省份较多的实际，应急管理部会同财政部提早印发通知，部署各地提前谋划受灾群众冬春救助工作。近日，应急管理部召开电视电话会议，要求各地加强组织领导和款物投入，严格救助程序标准，抓紧推进冬春救助款物下拨等工作，确保中央冬春救灾资金在春节前全部发放到受灾群众手中。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月08日 07 版）
(责编：杨光宇)
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