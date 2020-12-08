汉交会成交额达3561亿元

本报武汉12月7日电 （记者程远州）6日下午，为期9天的2020中国武汉（汉口北）商品交易会（下称“汉交会”）落下帷幕。作为疫后武汉规模最大的一次国际经贸盛会，这届汉交会在经贸合作、产业对接等方面取得了系列成果，线上线下总交易金额达3561亿元，向全球展示了武汉旺盛的市场活力和巨大的发展潜力，助力武汉建设成为新发展格局下的枢纽城市。

据了解，来自38个国家的驻华使节、专家学者、企业客商汇聚现场，15个国家的代表在线上参会，全国100多家企业负责人、100多家批发市场、5126个品牌参会参展。

在项目集中签约活动中，共促成内外贸合作签约252笔，总金额2760亿元。其后，大会各主题馆、特色馆陆续达成意向交易金额801亿元。

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《 人民日报 》（ 2020年12月08日 10 版）

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