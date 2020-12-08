中国企业书写更多共赢故事(十三五·中国印象(18))

12月1日，中国港湾工程有限责任公司（中国港湾）承建的斯里兰卡科伦坡港贾亚码头扩建项目正式开工，预计工期20个月。

图为一艘工程船（左）停泊在水面上。

新华社记者 唐 璐摄

近日，由中国电建承建的阿根廷赫利俄斯风电项目群米拉玛尔风电项目的29台风机全部并网发电，并入阿根廷国家电网SADI系统。

别小看这29台风机，工程建设期间就为阿根廷提供接近600个工作岗位，后续运营管理更将持续为当地创造就业机会和税收。项目履约过程中，中国电建还积极发挥公司的专业优势，经常给当地劳工组织培训，为当地培养了大量电力行业人才。项目建成后，更有助于当地减少碳排放、促进阿根廷能源结构的调整优化，推动当地经济发展。

这正是中国企业“走出去”追求互利共赢的生动缩影，是“十三五”期间中国企业国际影响力不断增大的真实写照。

中国企业联合会研究部副研究员高蕊长期参与“中国企业500强”的评选和研究工作。过去五年来，她对中国大型企业国际业务能力和影响力的积极变化，感触颇深。

“‘十三五’以来，中国企业500强榜单的入围门槛不断提升，年营业收入标准从243.46亿元增加至359.61亿元，500强企业营收总额年均增速达9.67%，净利润年均增速达9.17%。放眼全球，在2020年世界500强中，中国企业的入围数量超过了美国，其中3家企业进入前5名。在中国跨国公司前100名的平均跨国指数连续6年提高，中国500强企业参与国际标准制定达到7571项。”高蕊说。

从电子商务到生物制药，从工程建设到装备制造，“十三五”期间，一大批优秀的中国企业走向世界，品牌越来越响亮，海外影响力越来越大。

——搭建起“买全球，卖全球”的桥梁。2018年，苏宁国际作为唯一全渠道战略合作伙伴参与举办了米兰国际家具（上海）展览会；2019年，借助第二届进博会的舞台，苏宁国际与意大利对外贸易委员会携手，为中国市场引进推广超过150家设计、时尚、高科技领域的意大利品牌，其中1/3是首次进入中国。“2017年至2020年期间，苏宁易购连续4年入围财富世界500强榜单，排名也不断上升。作为中国领先的智慧零售服务商，苏宁在引进国际品牌、服务国内消费者的同时，自身的全球供应链能力也得到了长足发展。”苏宁易购副董事长孙为民对本报记者说。

——制造的产品过硬。2017年奠基、2018年动工、 2020年如期竣工……今年底，位于中白工业园的中联重科白俄罗斯基地将正式进入生产阶段。这座新的生产基地，采用中联重科的上装和白俄罗斯当地知名企业MAZ集团的底盘，生产汽车起重机。中联重科海外公司常务副总经理李宾表示，“十三五”以来，中联重科加快海外生产基地的布局和升级，打造“一带一路”的本地化制造集群。“中联重科的研发中心、生产基地、市场网络、服务体系遍布全球80多个国家和地区，产品覆盖七大洲100余个国家和地区。”李宾说。

——勇担社会责任。坦桑尼亚松戈松戈岛上饮用水源严重缺乏，村民喝水大多取自溶洞水，水量不够，水质也难以保证。为此，中国石油工程建设有限公司（CPECC）用了2年多时间，为当地解决了这一难题。据介绍，CPECC通过厂区的2套海水淡化系统，使印度洋苦涩的海水经反渗透脱盐后变为适宜饮用的淡水，每天能够增加淡水供应60吨。除了坦桑尼亚，CPECC还通过捐资助学、技能培训、提供实习就业等多种方式在土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乍得、南苏丹等国积极履行社会责任，加速融入当地经济社会发展的进程之中。

回首“十三五”，中国企业海外影响力不断增强；展望“十四五”，中国企业在全球经济舞台上的空间更加宽广，必将在构建人类命运共同体的进程中书写更多共赢故事！

(责编：杨光宇)