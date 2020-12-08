北京颁发首批无人化路测通知书

本报北京12月7日电 （记者韩维正）记者7日从百度公司获悉，北京市自动驾驶测试管理联席工作小组于日前向百度颁发了首批5张无人化路测（第一阶段）通知书，这是北京市首次允许测试主体在开放道路进行无人化自动驾驶测试。

据介绍，从自动驾驶技术演进的路径来看，前期技术测试验证主要分为场地测试、道路测试、无人化道路测试（车内有安全员）和车内无人道路测试四个阶段，最终形成适应实际道路运行的安全技术系统。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)