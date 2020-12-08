中国外贸连续6个月保持正增长（锐财经）

外贸数据持续向好的背后，是进口、出口都在有条不紊地恢复。图为12月7日，江苏连云港港口码头装卸进出口货物一派繁忙景象。

王 春摄（人民视觉）

今年以来，河北省保定白沟新城管委会，不断加大外贸企业扶持力度，在满足国内产品需求同时，稳住外贸基本盘。图为12月5日，保定白沟新城广顺箱包工业有限责任公司员工正在加紧赶制订单。

冯 云摄（人民视觉）

海关总署12月7日发布数据显示，前11个月，中国货物贸易进出口总值29.04万亿元，同比增长1.8%。到目前，进出口已连续6个月实现正增长，年内进出口累计增速也延续第三季度以来的正增长态势。多方分析指出，当前局面是市场主体积极突围、稳外贸措施加力等多重因素作用的结果，未来外贸仍面临不确定性，持续增长还需努力。

11月出口增长14.9%

“我们手中的订单已经排到了明年4月”“工人加班加点才能完成排单计划”……近期，小家电、家具、玩具、自行车等行业出口订单明显增加，一些外贸企业反映出口“爆单”现象增多。这样的积极势头，在数据中得到印证。

据海关统计，11月当月，中国外贸进出口3.09万亿元，增长7.8%。其中，出口1.8万亿元，增长14.9%；进口1.29万亿元，下降0.8%；贸易顺差5071亿元，增加92.6%。

1至9月，中国外贸累计增速年内首次由负转正，同比增长0.7%；1至10月，外贸增速提高到1.1%；进入11月，增幅继续扩大。

出口方面，机电产品、纺织品和塑料制品等均呈增长态势。前11个月，中国出口机电产品9.57万亿元，增长5.4%，占出口总值的59.3%。其中，自动数据处理设备及其零部件出口额1.31万亿元，增长10.7%；同期，出口包括口罩在内的纺织品9892.3亿元，增长33%；塑料制品5277.8亿元，增长20.1%；家具3650.7亿元，增长11.2%；玩具2104.8亿元，增长6.8%。笔记本电脑、家电等“宅经济”商品也增势明显。

海关总署统计分析司司长李魁文表示，今年以来，新冠肺炎疫情肆虐全球，世界经济严重衰退，但中国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，稳外贸政策措施有力有效。中国外贸进出口从6月份起已连续6个月实现正增长，国际市场份额进一步提升。

民企进出口占比达46.4%

在进出口值整体保持增势的同时，中国外贸还呈现突出的亮点。

对主要贸易伙伴进出口均保持增长，贸易态势良好。

海关统计显示，今年前11个月中国对东盟、欧盟、美国、日本、韩国等前5大贸易伙伴进出口均实现增长，进出口值分别为4.24万亿元、4.05万亿元、3.65万亿元、2万亿元、1.8万亿元，分别增长6.7%、4.7％、6.9％、1.4％、0.9％。其中，东盟为中国第一大贸易伙伴，占中国外贸总值的14.6％。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受本报记者采访时表示，中国复工复产态势良好，国内产能有保障，成为全球市场的“稳定器”。疫情下中国外贸的表现，也越发凸显中国与世界经济的紧密联系。

民营企业进出口增长、比重提升。

前11个月，民营企业进出口13.47万亿元，增长11.3%，占外贸总值的46.4%，比去年同期提升4个百分点。其中，出口8.95万亿元，增长12.2%，占出口总值的55.5%；进口4.52万亿元，增长9.5%，占进口总值的35%。

“当前民营企业已成为外贸领域最活跃的力量，在进出口中的占比不断提升，对我国外贸发展发挥了重要推动作用。”李魁文说，中国企业积极参与国际竞争，创新活力不断释放，出口产品结构持续优化，推动外贸稳中提质。

持续稳定增长还需努力

全面推进“提前申报”“绿色通道”、免到场查验等便利化措施，提高通关效率；通过减免进口滞报金、滞纳金，免征加工贸易货物内销缓税利息等措施，为企业减免和节约资金；开展跨境电商企业对企业（B2B）出口试点；鼓励中西部、东北等地开展市场采购贸易试点……今年，各项稳外贸政策不断推进落实，为市场主体提供支撑。

在多位专家看来，全球贸易大幅下滑的大背景下，进出口能实现逆势增长，体现了中国外贸的韧性。这当中，稳外贸各项政策落实到位，通过改革创新营造良好的营商环境，扶持小微民营企业等举措也发挥了重要作用。

与此同时，服装、鞋靴和箱包等出口有所下降，外贸不同行业之间呈分化趋势。李魁文表示，当前，外部环境复杂严峻，外贸发展还面临诸多不确定性，持续稳定增长还需付出艰苦努力。

在继续推进各项稳外贸政策措施之外，白明认为，未来外贸领域需要“双关注”：一方面要关注传统的供应和需求，保持外贸行业的竞争力；另一方面，要关注疫情态势，密切跟踪市场的新变化，把握新的消费趋势和机会。

国家统计局新闻发言人付凌晖此前表示，总的来看，中国疫情防控成果是比较明显的，企业复工复产、生产运行恢复保持较好状况，虽然国际形势有不确定性，但中国的进出口贸易仍然有望好于全球整体状况。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)