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央行首次采用市场化方式发行普通纪念币

2020年12月08日08:01  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京12月7日电 （记者徐佩玉）中国人民银行日前发布公告称，将于12月21日发行世界文化和自然遗产——武夷山普通纪念币（简称武夷山币），这是首次采用市场化发行方式发行的普通纪念币，分为按面值预约兑换和溢价装帧销售两部分。

　　据悉，为进一步推进普通纪念币发行改革，今年7月28日，中国人民银行制定、发布了《普通纪念币普制币发行管理暂行规定》，试行市场化方式发行普通纪念币，并明确了发行招标管理规定，增加普制币装帧销售等，丰富公众获得普制币渠道，进一步提高普制币发行服务水平。

　　中国人民银行相关人士介绍，普通纪念币发行改革坚持市场化方向，立足于我国普通纪念币发行特点和传统，引入招标方式，保留现行银行业金融机构预约兑换机制，增加普制币装帧销售，丰富公众获得普制币渠道，提高银行业金融机构的积极性。同时，中国人民银行将加强对普制币主承销商的指导和监管，切实提高服务水平。

　　按照改革后的发行方式，10月23日，中国人民银行组织了武夷山币发行招标，中国农业银行承销团中标，负责武夷山币的预约兑换和装帧销售工作。中国农业银行为中国农业银行承销团主承销商，苏州银行，宝泉钱币投资有限公司、东吴黄金集团有限公司为承销团成员。

　　本次发行的世界文化和自然遗产——武夷山普通纪念币正面图案为中华人民共和国国徽，国徽上方刊“中华人民共和国”国名，下方为装饰风格的武夷山图案并刊年号“2020”字样；背面主景图案为武夷山玉女峰，以及九曲溪、金斑喙凤蝶、茶叶、竹排、武夷精舍、石刻等，主景图案下方刊“世界文化和自然遗产——武夷山”字样，右侧上方刊面额“5元”字样。

　　武夷山普通纪念币面额为5元，式样为圆角正方形，外接圆直径为30毫米，材质为黄铜合金，发行数量为1.2亿枚，其中，预约兑换数量1亿枚（含留存历史货币档案1万枚），装帧销售数量0.2亿枚。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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