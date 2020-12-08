央行首次采用市场化方式发行普通纪念币

本报北京12月7日电 （记者徐佩玉）中国人民银行日前发布公告称，将于12月21日发行世界文化和自然遗产——武夷山普通纪念币（简称武夷山币），这是首次采用市场化发行方式发行的普通纪念币，分为按面值预约兑换和溢价装帧销售两部分。
据悉，为进一步推进普通纪念币发行改革，今年7月28日，中国人民银行制定、发布了《普通纪念币普制币发行管理暂行规定》，试行市场化方式发行普通纪念币，并明确了发行招标管理规定，增加普制币装帧销售等，丰富公众获得普制币渠道，进一步提高普制币发行服务水平。
中国人民银行相关人士介绍，普通纪念币发行改革坚持市场化方向，立足于我国普通纪念币发行特点和传统，引入招标方式，保留现行银行业金融机构预约兑换机制，增加普制币装帧销售，丰富公众获得普制币渠道，提高银行业金融机构的积极性。同时，中国人民银行将加强对普制币主承销商的指导和监管，切实提高服务水平。
按照改革后的发行方式，10月23日，中国人民银行组织了武夷山币发行招标，中国农业银行承销团中标，负责武夷山币的预约兑换和装帧销售工作。中国农业银行为中国农业银行承销团主承销商，苏州银行，宝泉钱币投资有限公司、东吴黄金集团有限公司为承销团成员。
本次发行的世界文化和自然遗产——武夷山普通纪念币正面图案为中华人民共和国国徽，国徽上方刊“中华人民共和国”国名，下方为装饰风格的武夷山图案并刊年号“2020”字样；背面主景图案为武夷山玉女峰，以及九曲溪、金斑喙凤蝶、茶叶、竹排、武夷精舍、石刻等，主景图案下方刊“世界文化和自然遗产——武夷山”字样，右侧上方刊面额“5元”字样。
武夷山普通纪念币面额为5元，式样为圆角正方形，外接圆直径为30毫米，材质为黄铜合金，发行数量为1.2亿枚，其中，预约兑换数量1亿枚（含留存历史货币档案1万枚），装帧销售数量0.2亿枚。
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】