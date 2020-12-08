台湾11月对大陆出口续创历史新高

新华社台北12月7日电 （记者吴济海、傅双琪）台当局财政事务主管部门7日公布，台湾11月对大陆（含香港）出口额达144.6亿美元，创历年新高，同比增长17.2%，占台湾总出口额的45.2%。大陆（含香港）持续位列台湾地区最大出口市场和最大顺差来源地。
统计显示，今年前11个月台湾对大陆（含香港）出口额约1367.4亿美元，同比增长14.0%，占同期台湾总出口额的43.8%。
进口方面，台湾11月自大陆（含香港）进口额约67.1亿美元，同比增长35.7%，占台湾总进口额的25.1%。累计1至11月，台湾自大陆（含香港）进口584.2亿美元，同比增长10.2%，占同期台湾总进口额的22.5%。
11月，台湾总出口额为319.9亿美元，同比增加12.0%；进口额267.2亿美元，同比增长10.0%，当月贸易顺差52.7亿美元。若扣除对大陆（含香港）的贸易顺差77.5亿美元，台湾11月进出口贸易出现逆差。
台当局财政事务主管部门分析称，今年以来，新冠肺炎疫情重创全球经济，防疫封锁措施尚难完全解除，虽为产业供应链带来挑战，也带动数字转型商机，科技应用加速发展。预计第四季度随着岛内半导体进阶产能陆续开出，应各项新兴应用与电子新品备货之需，且值欧美与中国大陆节庆采购旺季，台湾出口可望延续第三季度的复苏向上态势。
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