受追捧！人民币国际化有新动作

今年三季度，货物贸易项下，人民币跨境使用规模继续扩大，结算使用规模突破1.2万亿元，同比增长14.2%。图为河北省迁安市高新技术产业开发区的唐山科源激光有限公司的技术工人，日前正在检测用于高炉余压煤气透屏发电装置的出口订单产品。

史家民摄（人民视觉）

日前，以人民币计价结算的国际铜期货在上海国际能源交易中心挂牌上市。

上海期货交易所供图

位于浙江舟山群岛新区的浙江自贸试验区挂牌运行以来，重点推进大宗商品跨境贸易人民币国际化示范区、国际油气交易中心、国际油气储运基地等建设，取得显著成效。

张 帆摄（新华社发）

新加坡金管局拟为当地银行提供多达250亿元人民币资金、以人民币计价结算的国际铜期货在上海国际能源交易中心挂牌上市、250亿元人民币央行票据在香港成功发行……近期，人民币国际化接连传来新消息。对此，相关人士指出，当前人民币国际化呈现人民币跨境支付显著增加、投融资功能日益深化、储备货币功能稳步推进以及企业对人民币接受程度不断提高等趋势，未来人民币的吸引力将持续增强。在市场驱动和企业自主选择下，围绕人民币国际化，政策及市场层面都还有不少新动作值得期待。

人民币跨境使用规模继续扩大

中国已有6个国际化期货品种，人民币在全球大宗商品市场影响力加大

跨境人民币指数上升，境外主体增持人民币金融资产的势头增强

日前，人民币计价大宗商品再迎新进展：国际铜期货在上海国际能源交易中心挂牌上市。至此，中国已有6个国际化期货品种，分别是原油期货、铁矿石期货、PTA期货、20号胶期货、低硫燃料油期货、国际铜期货。

在计价结算方面，与此前5个国际化品种类似，国际铜期货交易以人民币计价结算，境外交易者、境外经纪机构可以使用人民币或美元作为保证金。对此，英国《金融时报》报道称，这是中国首个直接面向海外投资者的与铜挂钩的产品，以人民币计价结算将进一步提升中国在全球大宗商品市场的定价影响力，推动人民币国际化。

数据显示，以人民币计价结算的国际化期货品种正吸引越来越多境外交易者参与。国际铜期货上市首日，多家境外铜产业链企业达成交易，参与集合竞价的境内外会员和客户分别为47家、80个，首批成交267手；铁矿石作为特定品种期货引入境外交易者2年多以来，境外开户主体覆盖范围持续增加，目前已覆盖英国、法国、瑞士等约20个国家和地区；今年以来，原油期货境外投资者日均交易量占比约15%—20%，日均持仓量占比约25%—30%，均较2019年有所上升；具体交易方面，境外交易者汇入、汇出的保证金中，人民币占比分别超过70%、80%。

不仅是人民币计价大宗商品受追捧，今年以来，人民币在全球范围内的吸引力持续增强。

中国银行日前发布的跨境人民币指数（CRI）报告显示，三季度CRI为316，较二季度上升1点，境外主体增持人民币金融资产的势头增强，人民币跨境使用活跃度继续提升。

根据报告，货物贸易项下，人民币跨境使用规模继续扩大，第三季度结算使用规模突破1.2万亿元，同比增长14.2%；较为稳定的人民币汇率以及具有吸引力的资产收益水平，吸引境外资金增持境内债券资产，第三季度跨境证券投资项下的人民币结算超过5万亿元，同比增长约五成；“一带一路”沿线与中国之间的跨境人民币收付规模继续保持平稳增长，三季度环比增长3.4%，其中东盟成为“一带一路”沿线与中国开展跨境人民币结算最为活跃的地区，与中国之间的跨境人民币收付规模环比增长约7%。

人民币高涨的热度，在离岸人民币市场得到进一步体现。

中国人民银行11月25日对外宣布，与香港金融管理局续签货币互换协议，互换规模由原来的4000亿元人民币/4700亿港元扩大至5000亿元人民币/5900亿港元，有效期5年，经双方同意可以展期。

在新加坡，为满足当地和区域客户人民币业务不断增长的需求，新加坡金融管理局日前宣布计划为新加坡的银行提供多达250亿元人民币资金。新加坡金管局表示，在这个新计划下，金管局将通过货币市场操作，把为期最多3个月的人民币融资注入到主要经销银行，加强本地人民币市场流动性。

人民币跨境投融资更便利

熊猫债境外发债主体拓展，发行流程优化

合格境外投资者制度更加完善，渠道变宽

与人民币在国际市场的吸引力持续增强相呼应，相关政策措施正不断完善。

作为境外机构在境内发行的人民币债券，熊猫债具有低风险和回报稳定的特征，为境外发行人拓宽融资、优化债务结构提供了新的渠道。中国银行间市场交易商协会数据显示，截至2020年8月末，共有60家境外发行人在银行间市场发行172单债券，发行规模为等值人民币3041.8亿元。分类别来看，熊猫债境外发债主体不断拓展，已覆盖政府类机构、国际开发机构、金融机构和非金融企业等多种类别。

围绕熊猫债，账户开立、资金存管、跨境汇划和发行流程等方面的政策措施不断完善。近日，中国银行间市场交易商协会发布新规，对非金融企业熊猫债实行分层分类管理，优化注册发行流程。交易商协会相关负责人介绍，优化后，境外企业发行熊猫债将更加便利，信息披露更加国际化，投资人保护机制更加完整健全，熊猫债业务与境内债业务在机制流程上更具一致性。

中国人民银行等六部门不久前发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知（征求意见稿）》，进一步简化跨境人民币结算流程，为人民币跨境投融资提供更大便利。央行日前透露，该政策文件将很快出台。

“基于对人民币跨境使用更趋便利化的政策预期，不少市场主体强化了财务及风控系统方面与人民币跨境使用的对接。”中国银行发布的三季度CRI报告指出，这有利于充分释放政策红利，为提升人民币在跨境经贸活动中的使用比例打开更大空间。

更便利，渠道也更宽。11月1日，沪深交易所新修订的合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）实施细则开始实施。根据实施细则，QFII、RQFII的投资范围扩大。新增允许合格境外投资者投资于存托凭证、股票期权、政府支持债券等；允许其参与融资融券交易、转融通证券出借交易以及债券回购交易。

合格境外投资者制度是境外投资者投资中国金融市场的主要渠道之一， QFII和RQFII制度分别于2002年和2011年落地实施，2019年9月二者投资额度限制取消。“在便利境外投资者参与国内资本市场方面，我们持续推进股票、债券以及外汇市场对外开放，完善市场化交投机制。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，统一QFII和RQFII的资格要求，降低准入门槛和扩大投资范围，将进一步便利境外投资者使用人民币投资境内债券、股票等。

国际投资者看好人民币国际化

中国在全球成功发行40亿欧元主权债券，国际投资者踊跃认购

RCEP的签署为人民币国际化提供更广阔的舞台

展望未来，人民币国际化前景如何？

日前，中国在全球成功发行40亿欧元主权债券，获得国际投资者踊跃认购，订单规模达到发行量的4.5倍。对此，英国杜伦大学金融学首席教授郭杰表示，此次发行的债券被国际投资者抢购，体现国际资本市场对中国经济长期稳定发展充满信心，并看好人民币国际化前景。随着人民币国际化和中国债券市场扩大对外开放，国际投资者投资中国债券将更加便利，这将吸引全球更多投资者投资中国，分享中国经济稳健发展的成果。

中国社会科学院研究员张明认为，接下来，人民币国际化面临较大机遇，中国统筹疫情防控和经济社会发展取得了重大战略成果，成为世界上第一个恢复经济增长的主要经济体，这使得人民币资产对国际资本具有较大吸引力，同时区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署也将为人民币国际化提供更广阔的舞台。中国银行发布预测，认为今年四季度跨境人民币指数将延续上升态势，预测值为320，较三季度再上升4点。

围绕人民币国际化，相关部门近期密集发声。中国人民银行副行长刘桂平透露，将稳慎推进人民币国际化。进一步优化人民币跨境使用支持政策；完善人民币汇率形成机制，加快外汇市场建设和对外开放；深化货币合作，营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系；完善人民币国际化基础设施和人民币清算行安排，支持离岸人民币市场发展。中国人民银行、国资委联合召开跨境人民币便利企业贸易投资工作座谈会，提出金融机构要提供更加便捷高效的跨境人民币金融产品和服务，进一步提高人民币跨境及离岸清算效率，更好帮助企业减少汇率风险，节约汇兑成本，增加融资渠道，降低融资成本。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在近日举行的第12届中国—东盟金融合作与发展领袖论坛上指出，将继续加强中国与东盟间多种形式的货币金融合作，推动区域金融稳定发展；支持中国与东盟贸易更多采用本币计价结算，助推贸易投资便利化。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)