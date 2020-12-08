麻辣财经：明年1月1日起，个税预扣预缴有新变化

近日，国家税务总局发布公告，自2021年1月1日起，对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税的纳税人，累计收入不超过6万元的月份，不用预扣预缴个人所得税；在其累计收入超过6万元的当月及年内后续月份，再预扣预缴个人所得税。

个税改革后，工资薪金年收入不超过6万元的纳税人不用缴税。但税务部门在实际操作中发现，有部分固定从一处取薪的纳税人，虽然年收入低于6万元，全年算账不用缴税，但因其各月间收入波动较大，某一个或几个月份被预扣预缴了税款。等到了年度终了一算总账，这部分人全年收入并没有超过6万元，还要申请退税。

《公告》针对的就是这类问题，主要是改变个税预扣预缴方法，让全年收入并没有超过6万元的这部分人群，避免“先预缴、再退税”的麻烦。

国家税务总局有关负责人表示，考虑到新税制实施已有一个完整的纳税周期，纳税人也有了执行新税制后的全年收入纳税数据，对该部分工作稳定且年收入低于6万元的群体，在享受原税改红利基础上，对其税款预扣预缴方法进行优化，能进一步减轻他们的办税负担。

那么，优化后的预扣预缴方法是什么？出台后扣缴义务人该如何操作？来看看国家税务总局相关负责人的介绍。

两类纳税人的预扣预缴方法，将得到优化

国家税务总局相关负责人介绍，《公告》主要优化了两类纳税人的预扣预缴方法。

一是在上一完整纳税年度，各月均在同一单位扣缴申报了工资薪金所得个税，且全年工资薪金收入不超过6万元的居民个人。

以明年1月1日实施为例，“上一完整纳税年度”指的就是2020年。这一人群需同时满足以下几个条件：

2020年没有跳槽，在同一单位任职，并且全年在该单位预扣预缴申报了工资薪金所得个税；

2020年累计工资薪金收入不超过6万元，2021年纳税年度自1月起，仍在该单位任职受雇并取得工资薪金所得。

举例来说，小李2020年至2021年都是A单位员工，A单位2020年1—12月每月均为小李办理了全员全额扣缴明细申报，假设小李2020年工薪收入合计54000元，则小李2021年可适用本公告。

小赵2020年3—12月在B单位工作且全年工薪收入54000元，假设小赵2021年还在B单位工作，但因其上一年年并非全年都在B单位，则不适用本公告。

还有，保险营销员和证券经纪人等从业者，他们取得的不是工资薪金，是劳务报酬。这些从业者劳务报酬，如果2020年均在同一单位取酬且申报了个税，全年累计劳务报酬不超过6万元，2021年1月起仍在该单位取酬的话，此次也在《公告》优化预扣预缴方法的范围内。

累计收入不超过6万元的月份，不用预扣预缴个人所得税

明确了哪些是符合《公告》规定的纳税人，那优化后的预扣预缴方法是什么？

据介绍，从明年起，扣缴义务人在预扣预缴本纳税年度个人所得税时，累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。也就是说，在纳税人累计收入不超过6万元的月份，不用预扣预缴个人所得税；在其累计收入超过6万元的当月及年内后续月份，再预扣预缴个人所得税。

假设小张为A单位员工，2020年1—12月在A单位取得工资薪金50000元，单位为其办理了2020年1—12月的工资薪金所得个人所得税全员全额明细申报。2021年，A单位1月给其发放10000元工资，2—12月每月发放4000元工资，全年工资为56000元。采用新预扣预缴方法后，因小张全年工资收入低于6万元，所以自1月份起即无需预缴税款，年度终了也就不用办理汇算清缴。

也有人想知道，2020年工资低于6万元，但2021年工资薪金超过了6万元，该如何缴税？下面这个例子供您参考。

小周为A单位员工，2020年1—12月在A单位取得工资薪金50000元，单位为其办理了2020年1—12月的工资薪金所得个人所得税全员全额明细申报。2021年，A单位每月给其发放工资8000元、个人按国家标准缴付“三险一金”2000元。

按照新预扣预缴方法，2021年小周前7个月的累计收入是8000×7个月=56000元，不足6万元而无需缴税；从8月份起，累计收入就超过了6万元，所以8—12月就需要预扣预缴税款。

很明显，新的预扣预缴方法与过去相比，小张和小周的办税负担都减轻了。北京国家会计学院教授李旭红认为，《公告》的出台降低了纳税人的遵从成本，减轻了年终汇算的管理成本，减少了退税的工作量。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)