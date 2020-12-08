原标题：辛巴燕窝事件风波未平 涉事公司股权变动

北京商报讯（记者 钱瑜 王晓）12月7日，针对部分消费者暂未获得赔偿一事，辛巴赔付渠道“辛有志专属店”客服告诉北京商报记者，“店铺启动内部整改升级机制，根据消费者在“时大漂亮”直播间购买‘茗挚’品牌燕窝产品的订单信息，店铺将在15个工作日内（从登记时间算起）陆续完成赔付”。

从被消费者质疑到职业打假人发布检测报告再到辛巴道歉并提出赔付方案，“燕窝被质疑为糖水”事件已经发酵近一个月。11月初，有网友称，辛巴旗下主播“时大漂亮”直播间内售卖的茗挚碗装风味即食燕窝产品全是糖水；随后，职业打假人王海发布一份检测报告，并配文称：经过检测，茗挚碗装风味即食燕窝产品蔗糖含量4.8%，而成分表里碳水化合物为5%，确认该产品就是糖水。11月27日，辛巴在个人微博回应称，茗挚品牌燕窝产品在直播间推广时确实存在夸大宣传，燕窝成分不足每碗2克，并提出退一赔三的解决方案。

根据先行赔付方案，辛选直播间将召回售出的全部茗挚品牌燕窝产品，并承担退一赔三责任。据悉，此次共销售57820单，销售金额1549.6万元，共需先退赔6198.3万元。

然而，距离公布赔付方案已经过去近十天，有部分消费者反映未收到相应赔付款。对此，辛巴赔付渠道“辛有志专属店”客服的解释为，申请赔付需要登记茗挚燕窝购买的直播间、订单编号、时间等10项信息，从登记之日起，15个工作日内陆续完成赔付。

值得注意的是，虽然辛巴承认了所售茗挚燕窝存在夸大宣传，但“茗挚旗舰店”似乎并不认同这一说法。黑猫投诉平台多条涉及茗挚燕窝的投诉显示，在消费者向“茗挚旗舰店”提出退款时，该店铺客服表示：“赔付方案为辛选单方面发出的声明，此声明描述与实际情况不符，接下来我们也会作出澄清。”

针对相关情况，北京商报记者向茗挚旗舰店方面进行询问，但截至发稿未收到回复，而目前茗挚旗舰店内多款燕窝产品也已下架。

旗舰店内多款产品下架的同时，茗挚燕窝的主体公司广州融昱贸易有限公司的管理层和股权也发生变动。天眼查企业工商资料信息显示，11月29日，公司执行董事兼总经理林小芳从融昱贸易的股东之列退出，根据该公司的股权变更动态可知，退出之前林小芳的股权比例达到85.75%。早在11月26日，林小芳就从管理层中退出，法定代表人变更为谢东升，后者当前持股85.75%。

据悉，茗挚燕窝的主体公司虽为广州融昱贸易有限公司，但该款燕窝的生产商为大洲新燕（厦门）生物科技有限公司。天眼查App显示，大洲新燕是一家集金丝燕人工孵化繁殖、野外种群恢复、金丝燕旅游主题公园建设、燕窝及其产品加工生产销售于一体的企业，号称“国内唯一的万级无尘燕窝车间”。

在中国食品产业分析师朱丹蓬看来，除了辛巴燕窝事件反映出直播行业虚假宣传的问题，燕窝行业标准不一的乱象也亟待解决。目前国家尚未对即食燕窝中的燕窝含量出台强制标准，辛巴燕窝事件引发舆论关注，有望进一步推进燕窝国家标准的出台。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)