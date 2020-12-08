原标题：超养老金 日本央行成股市最大金主

疫情冲击之下，“买买买”成了号称宽松鼻祖的日本央行的底牌。12月7日，彭博社报道称，由于大规模购买交易所交易基金（ETF）以支撑受疫情重创的市场，加上最近日股的强势反弹，日本央行首次超越日本股市最大机构投资者之一日本政府养老投资基金（GPIF），成为日本股市的最大投资人。但在全球宽松货币政策大行其道的时候，很难说清这究竟是喜是忧。

日生基础研究所首席股票策略师Shingo Ide估计，11月日本央行对日股的持仓总规模达到45.1万亿日元，约合4340亿美元。相比起来，上个月GPIF的持股规模为44.8万亿日元。Fukoku Capital Management首席执行官Satoshi Okumoto表示，日本央行这一国有机构和日本具有代表性的公共养老基金买入本地股票的做法，令人感到股市被扭曲。

据了解，GPIF是全球资产规模最大的养老基金，鉴于其关系着退休群体的钱袋子问题，因此长期以来保持着较为保守的投资策略，将其大部分资金投资于日本政府债券。

但随着日本老龄化社会的加剧，为了给数量激增的日本退休人员提供足够的资金，该基金不得不在几年前转变投资策略，开始大量买入风险较高的资产，包括国内外的公司股票。

数据显示，截至今年3月底，日本国内债券占GPIF投资组合的23.87%，外国债券占23.42%。2016年9月日本央行宣布将10年期政府债券收益率固定在0左右时，GPIF投资日本国内债市的比重曾高达36.15%。该基金还将22.87%的资金分配给国内股票，分配给外国股票的投资比重约为23.9%。

但因为全球股市因遭遇疫情黑天鹅的袭击出现暴跌，GPIF意外地出现了四年来的首次亏损。财报数据显示，在截至今年3月底的2019财年，GPIF的投资收益率为-5.2%，且完全抵消了该基金在2019年的全年收益。

也是这时候，日本央行为日后持仓超越GPIF而埋下了伏笔，今年3月，为应对股市的暴跌，日本央行行长黑田东彦将日本央行对ETF的年度购买规模上限提高了一倍，大约达到1150亿美元。

得益于此，大跌之后的日本股市开始飙升。今年11月，美国大选尘埃落定，疫苗消息又放利好，再加上宽松政策的支撑，日经225指数一度创下了29年来的新高。而这可能还不是日本股市的最高点，此前高盛提到，日本首相菅义伟领导下的政府的财政和货币政策对市场有利，此外还有雄心勃勃的行政改革也有助于提振日本股市。据了解，11月日经225指数上涨15%，创下1994年以来的最大单月涨幅。

而这也是突出日本央行在股市作用的一个关键节点。上个月，日本央行发布半年度财务报告时，公布其股票投资组合在这6个月中取得创纪录的收益。日本央行称，截至9月30日，其持有的股票市值相当于近4000亿美元，这意味着未兑现利润达到560亿美元。而据Ide预计，随着全球股市的反弹，日本央行与GPIF的持仓差距也将进一步扩大。

在英大证券首席经济学家李大霄看来，常规来讲，特殊的时间段内，一些国家的央行就会出手直接购买股票债券，这一情况在美联储和日本央行都发生过，这是央行支持资本市场、支持直接融资、维护整个金融稳定的重要举措，也是金融市场的重要组成部分。因为央行是无限量资金的提供者，所以央行买多少合适还是要看金融市场的需求，但关于上限是多少以及会产生什么效果并没有定论，总体上来看还是正面影响居多。

但要补充的背景是，日本央行早在十年前便开始了股票购买计划，那时候的目的是应对全球金融危机的遗留影响，可随着宽松政策的开启，日本央行对ETF的购买也开始“失控”。李大霄称，目前全球都是比较宽松的状态，日本零利率甚至负利率的政策其实是与全球各大央行的行动一致的，只不过日本宽松的时间更长。通常来讲，宽松的阶段相对容易，但最困难就是以后收紧的过程，一来时间可能很长，二来过程可能也会很艰难曲折。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)