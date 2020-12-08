前11个月我国外贸进出口同比增长1.8%

新华社北京12月7日电（刘红霞 刘文昕）海关总署7日发布数据，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值29.04万亿元，同比增长1.8%，呈现持续向好、加速增长态势。
1至9月，我国外贸累计增速年内首次由负转正，同比增长0.7%；1至10月，外贸增速提高到1.1%；进入11月，增幅继续扩大。
数据显示，11月当月，我国外贸进出口3.09万亿元，增长7.8%。其中，出口1.8万亿元，增长14.9%；进口1.29万亿元，下降0.8%。出口保持较快增长为外贸总体“提速”提供了动力。
前11个月整体看，我国出口16.13万亿元，增长3.7%；进口12.91万亿元，下降0.5%；贸易顺差3.22万亿元，增加24.6%。
从贸易伙伴看，东盟保持我国第一大贸易伙伴地位。前11个月，我国与东盟贸易总值4.24万亿元，增长6.7%，占我国外贸总值的14.6%。同期，我国与欧盟、美国、日本的贸易额分别为4.05万亿元、3.65万亿元、2万亿元，分别增长4.7%、6.9%、1.4%。
从经营主体看，前11个月，民营企业进出口13.47万亿元，增长11.3%，占我国外贸总值的46.4%，比去年同期提升4个百分点，保持第一大外贸经营主体地位。国有企业则在进口端和出口端均出现两位数的下滑。
从货物类型看，机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长，服装、鞋靴和箱包等出口下降。前11个月，我国出口机电产品9.57万亿元，增长5.4%，占出口总值的59.3%；出口包括口罩在内的纺织品9892.3亿元，增长33%；出口鞋靴2189.4亿元，下降21.3%；出口箱包1279.5亿元，下降23.8%。
对外经贸大学国家对外开放研究院党委书记庄芮认为，外贸加速增长再次印证我国经济韧性十足，随着我国积极推进商签自贸协定，外贸促稳提质将迎来更多抓手。
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