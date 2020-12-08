银保监会：我国影子银行规模大幅压缩

原标题：我国影子银行规模大幅压缩

本报讯（记者 潘福达）银保监会政策研究局、统计信息与风险监测部课题组近日发布《中国影子银行报告》，这是监管部门首次对影子银行的概念、影响等发布全面的分析报告。报告称，经过三年治理，我国影子银行规模大幅压缩，野蛮生长态势得到有效遏制。

截至2019年末，广义影子银行规模降至84.8万亿元，较2017年初100.4万亿元的历史峰值缩减近16万亿元；风险较高的狭义影子银行规模降至39.14万亿元，较历史峰值缩减了11.87万亿元。

《报告》将影子银行的界定标准设定为四个方面：金融信用中介活动处于银行监管体系之外，信贷发放标准显著低于银行授信；业务结构复杂、层层嵌套和杠杆过高；信息披露不完整，透明度低；集中兑付压力大，金融体系关联性和风险传染性高。

其中，特征更加显著、风险程度更为突出的项目设定为狭义的影子银行，主要包括同业特定目的载体投资、同业理财和投向非标债权及资管的银行理财、委托贷款、信托贷款、网络借贷P2P贷款和非股权私募基金。

银保监会称，我国影子银行积累时间长，存量风险较大，相当多金融机构仍然存在规模情结，部分高风险影子银行可能借不当创新卷土重来。但也应看到，影子银行不会消失，将和传统金融体系长期共存，不同类型的影子银行的作用和风险水平差异较大。因此，我国必须建立和完善对影子银行的持续监管体系。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)