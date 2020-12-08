11月末我国外汇储备规模环比回升1.61%

国家外汇管理局12月7日数据显示，截至2020年11月末，我国外汇储备规模为31785亿美元，较10月末上升505亿美元，升幅为1.61%。业内人士表示，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，11月外汇储备规模上升，预计下阶段我国外汇储备将继续保持总体稳定。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，11月，我国外汇市场运行稳健，市场预期保持稳定，跨境资金流动总体均衡。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情及疫苗研发进展、主要国家货币及财政政策预期等影响，美元指数下跌，非美元货币总体上涨，主要国家股票、债券等资产价格上升。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，11月外汇储备规模上升。

中国民生银行首席研究员温彬也表示，11月末外汇储备规模环比增加505亿美元，主要受估值变动影响。从主要汇率变动上看，11月美元汇率指数下跌2.3%；非美元货币相对美元总体升值，欧元上涨2.4%，英镑上涨2.9%，日元上涨0.3%。从资产价格变动上看，主要国家资产价格整体上涨，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨0.6%；股票指数涨幅较为明显，标普500指数上涨10.8%，欧元区斯托克50指数上涨18.1%，日经225指数上涨15%。综合考虑汇率折算和资产价格变化效应，11月外汇储备形成估值增加。

“整体来看，我国外汇储备规模保持了相对稳定。在9月、10月外汇储备规模连续两个月共回落366亿美元之后，11月估值上涨带动外汇储备规模回补。我国外汇储备规模已经连续7个月保持在3.1万亿至3.2万亿美元之间，稳定基础相对牢固。”温彬说。

展望未来，中银证券全球首席经济学家管涛表示，在央行基本退出外汇市场常态干预的情况下，未来外汇储备的变动主要取决于估值影响。明年估值会如何变化，取决于主要货币汇率走势以及资产价格变动的方向。

王春英表示，当前，疫情仍在全球蔓延，世界经济不稳定不确定性明显增强，国际金融市场风险挑战显著增多，预期未来我国外汇市场将呈现基本稳定、双向波动的格局。

温彬认为，下阶段，我国外汇储备将继续保持总体稳定。一方面，我国经济延续持续复苏态势，疫情对经济的影响逐渐减弱，制造业PMI创下年内新高，预示着良好的经济景气，全年经济能够实现正增长，宏观经济稳中向好为外汇储备规模保持稳定打下坚实基础；另一方面，我国金融市场持续加大开放力度，外汇市场平稳运行，跨境资本流动基本平衡。随着人民币汇率形成机制更趋完善，人民币汇率弹性也将进一步增强，下阶段人民币对美元将继续在合理均衡水平上双向波动。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)