人民网>>财经

11月末我国外汇储备规模环比回升1.61%

2020年12月08日08:13  来源：经济参考报
 

　　国家外汇管理局12月7日数据显示，截至2020年11月末，我国外汇储备规模为31785亿美元，较10月末上升505亿美元，升幅为1.61%。业内人士表示，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，11月外汇储备规模上升，预计下阶段我国外汇储备将继续保持总体稳定。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，11月，我国外汇市场运行稳健，市场预期保持稳定，跨境资金流动总体均衡。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情及疫苗研发进展、主要国家货币及财政政策预期等影响，美元指数下跌，非美元货币总体上涨，主要国家股票、债券等资产价格上升。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，11月外汇储备规模上升。

　　中国民生银行首席研究员温彬也表示，11月末外汇储备规模环比增加505亿美元，主要受估值变动影响。从主要汇率变动上看，11月美元汇率指数下跌2.3%；非美元货币相对美元总体升值，欧元上涨2.4%，英镑上涨2.9%，日元上涨0.3%。从资产价格变动上看，主要国家资产价格整体上涨，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨0.6%；股票指数涨幅较为明显，标普500指数上涨10.8%，欧元区斯托克50指数上涨18.1%，日经225指数上涨15%。综合考虑汇率折算和资产价格变化效应，11月外汇储备形成估值增加。

　　“整体来看，我国外汇储备规模保持了相对稳定。在9月、10月外汇储备规模连续两个月共回落366亿美元之后，11月估值上涨带动外汇储备规模回补。我国外汇储备规模已经连续7个月保持在3.1万亿至3.2万亿美元之间，稳定基础相对牢固。”温彬说。

　　展望未来，中银证券全球首席经济学家管涛表示，在央行基本退出外汇市场常态干预的情况下，未来外汇储备的变动主要取决于估值影响。明年估值会如何变化，取决于主要货币汇率走势以及资产价格变动的方向。

　　王春英表示，当前，疫情仍在全球蔓延，世界经济不稳定不确定性明显增强，国际金融市场风险挑战显著增多，预期未来我国外汇市场将呈现基本稳定、双向波动的格局。

　　温彬认为，下阶段，我国外汇储备将继续保持总体稳定。一方面，我国经济延续持续复苏态势，疫情对经济的影响逐渐减弱，制造业PMI创下年内新高，预示着良好的经济景气，全年经济能够实现正增长，宏观经济稳中向好为外汇储备规模保持稳定打下坚实基础；另一方面，我国金融市场持续加大开放力度，外汇市场平稳运行，跨境资本流动基本平衡。随着人民币汇率形成机制更趋完善，人民币汇率弹性也将进一步增强，下阶段人民币对美元将继续在合理均衡水平上双向波动。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved