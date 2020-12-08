多机构预测11月新增信贷升至1.5万亿元左右

11月金融数据将于近期公布。多机构近日发布分析报告，多数对11月金融数据预期较为乐观，认为11月是传统信贷“大月”，同时受企业盈利改善和居民消费复苏等因素影响，11月新增人民币贷款水平将较10月有明显回升，可达1.5万亿元，新增社融规模或达到2万亿元以上。

央行此前公布数据显示，10月新增人民币贷款6898亿元。对于11月数据，机构“回暖”预期较为一致。招商宏观谢亚轩团队、浙商证券首席经济学家李超以及民银智库宏观团队均预计11月新增人民币贷款为1.5万亿元，兴业银行首席经济学家鲁政委预计为1.52万亿元，东方金诚首席宏观分析师王青预计为1.6万亿元。

王青对《经济参考报》记者表示，近期经济修复势头较强，加之政策面引导金融资源加大对制造业投资支持力度，11月非金融企业中长期贷款有望继续保持较大幅度的同比多增势头；受贴现率偏高影响，11月新增企业票据融资仍将维持负值。居民贷款方面，近期消费升温明显，居民短贷环比有明显增长，同比也有望恢复多增局面；不过，在房地产调控加码背景下，以房贷为主的居民中长期贷款预计将延续10月以来的增速下行势头。综合以上并叠加11月信贷季节性上升规律，预计11月新增信贷有望达到1.6万亿元，比上月多增约9000亿元，比上年同期多增2000亿元。

新增社融方面，机构普遍预计11月数据将较10月的1.42万亿元环比大幅提升，预测区间集中在2.1万亿元至2.3万亿元之间。

李超表示，信贷、政府债券、票据融资、存款类金融机构资产支持证券、直接融资是新增社会融资规模的主要支撑。王青表示，新增社融方面，11月除贷款同比多增外，受国债净融资规模上升推动，11月政府债券融资或达到3200亿元左右，比上年同期多增约1500亿元。不过受近期债市违约事件影响，11月企业债券融资将有所下滑。此外，受房地产调控收紧影响，信托贷款等表外融资仍将延续萎缩态势。值得一提的是，11月资产证券化规模上升明显，或对社融有一定推升作用。总体上看，11月新增社融或将达到2.2万亿元，比上月多增近8000亿元，比上年同期多增约2000亿元。

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