新一轮政策支持在途 力促新型消费扩容提质

当前保持快速增长的新型消费将获更多支持。《经济参考报》记者获悉，近期多个部门和地方政府强化政策支持力度，加快传统消费与新型消费创新融合，面向“互联网+医疗健康”、数字智慧文旅等重点领域研究出台促进服务消费的新举措，补齐制约消费发展的基础设施和公共服务短板。专家指出，在改善“硬设施”和“软环境”政策力挺下，各类线上消费、新型消费将进一步培育新增长点，激发国内消费潜力。

今年以来，新冠肺炎疫情对消费造成较大冲击，但也凸显了新型消费发展的潜力。多地公布的数据显示，新型消费呈现快速增长态势。根据山西统计局数据，1至10月全省限额以上消费品零售额中，网上商品零售额67.2亿元，增长35.2%，新型消费业态快速增长。浙江统计局数据显示，10月，浙江省可穿戴智能设备、智能家用电器和音像器材分别增长25.6%和5%。

与此同时，5G、人工智能等新一代信息技术与实体经济融合释放出新的消费需求。中国信息通信研究院12月4日发布的《中国居民信息消费调查报告（2020）》称，基于调研，有超过三分之二的消费者对5G手机购买意愿强烈；智能网联汽车、无人机等新型智能产品的消费需求处于加速培育期。

新型消费正迎来新一轮政策支持。商务部日前在消费升级行动计划推进现场会上表示，推动传统和新型消费创新融合。国家发展改革委新闻发言人孟玮也指出，下一步顺应服务消费升级的趋势，将会同相关部门进一步研究出台促进服务消费的新举措。

地方政府也积极部署提供政策支持。11月26日发布的《河北省人民政府办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的实施意见》提出，到2025年实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重显著提高，“互联网+服务”等消费新业态新模式得到普及并趋于成熟。陕西日前表示将抓紧制定推动新型消费发展实施方案，形成新型消费发展政策合力。此外，浙江、广西等地也出台促进消费政策和活动，通过减免税费、优惠券等举措推进新型消费扩容提质。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《经济参考报》记者表示，完善新型消费生态体系，加快信息基础设施建设是关键。需加快5G、人工智能、物联网等新技术为引领的数字基础设施建设，推动信息服务体系向农村延伸。注重发挥市场主体作用，积极鼓励企业创新，以消费者需求为导向，敏锐发现市场变化，优化供给。同时，深化包容审慎和协同监管，安全有序推进数据商用，强化要素保障，优化消费新业态新模式营商环境。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)