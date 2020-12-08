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11月出口增速超预期 产业链景气度持续向上

2020年12月08日08:16  来源：经济参考报
 

　　外贸进出口景气向好的格局仍在延续。12月7日，海关总署发布的最新进出口数据显示，前11个月我国进出口增长1.8%。按美元计价，11月我国外贸出口2680.7亿美元，增长21.1%；贸易顺差754.2亿美元，增加102.9%。这一增幅超出了此前的市场预期。其中，机电产品、纺织品和塑料制品等出口继续保持增长。市场人士指出，出口增速不仅得益于海外生产需求的恢复，海外圣诞节等重大节日的临近也有望带动终端消费的增长。总体来看出口链仍将保持高景气度，出口刚性有望延续。

　　整体来看，全球需求继续恢复趋势较为明确，而疫情下的“替代效应”成为当前出口表现较好的重要原因。疫情期间海外主要制造国产能出现缺位，国内相关产品对海外需求缺口构成了有效补充。前11个月，我国出口机电产品9.57万亿元，增长5.4%，占出口总值的59.3%。此外，出口包括口罩在内的纺织品9892.3亿元，增长33%；塑料制品5277.8亿元，增长20.1%；家具3650.7亿元，增长11.2%；玩具2104.8亿元，增长6.8%；笔记本电脑、家电等商品出口值也分别增长18.4%、22.2%。

　　建信期货指出，当前医疗仪器和纺织物制品出口增速依旧明显高于历史水平。考虑全球经济景气持续修复支撑需求继续释放，且我国在供应端仍具有明显优势，年底节假日订单较多，对我国出口特别是劳动密集产品应仍有较强的支撑。兴业证券也表示，短期内中国出口偏强的格局或将至少维持到明年一季度末。

　　今年下半年以来，小家电、家具、玩具、自行车等出口订单明显增加，沿海一些外贸企业甚至出现了“爆单”情况。广州海关数据显示，今年3月过后，部分月份的家电出口增幅就达到两位数。家电企业格兰仕前11个月在北美销量保持了100%以上的增长，其总部厂区营业收入同比增长40%，订单仍要排到明年一季度。阿里巴巴国际站数据显示，截至10月底，家具行业交易额同比增长191%，支付订单数同比增长112%。此外，自行车行业10月份订单量同比增长220%。其中，上海凤凰自行车11月上旬出运的现货也被一扫而光，相关负责人表示订单已经排到了明年7月。

　　集运市场近期的“一箱难求”火爆场面也反映出了年底外贸的高景气度。过去一周，中国出口集装箱运价综合指数不断创下新高，一路飙升至1323.83。中国港口协会统计数据显示，今年前11个月我国八大枢纽港口累计集装箱吞吐量恢复至去年同期水平，深圳港口集装箱吞吐量11月增速超过10%。广州港11月货物、集装箱吞吐量则分别增长15.3%和7.3%。此外，受航运、空运供不应求、价格上涨等因素影响，中欧班列也迎来外运高峰。截至12月4日，“义新欧”中欧班列今年共开行874列，共发运72140标箱，同比增长106.4%，目前还在满负荷运行。

　　不过，兴业证券也强调，长期来看，产业升级是促进中国产品竞争力提升、维持中国出口长期稳定强势的关键倚仗。中国应借助国内超大规模市场优势和内需潜力，实现国内国际双循环相互促进的新发展格局。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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