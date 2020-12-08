涉嫌信披违法 艾格拉斯遭证监会立案调查

12月7日，刚刚复牌的艾格拉斯从一开盘就一路下挫，直至收盘跌停，收报1.98元。此前，艾格拉斯曾发布公告称，公司于12月4日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对该公司立案调查。艾格拉斯表示，本次立案调查暂不会对上市公司生产经营活动造成影响。

艾格拉斯在收到证监会调查通知书的公告中称，根据规定：上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的不得减持股份。

实际上，公司两大股东此前都在减持公司股份。11月18日，艾格拉斯公告称，股东日照义聚股权投资中心（以下简称“义聚投资”）计划3个月内通过集中竞价交易减持公司股份合计不超过1836万股，占公司总股本的1%。11月17日公告显示，公司实际控制人的一致行动人金华巨龙文化产业投资有限公司以及浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）在2020年10月16日至2020年11月13日期间，通过大宗交易以及集中竞价方式累计减持公司股份2850万股，占公司股份总数的1.55%。此前，巨龙控股还有一系列减持动作。公告指出，由于巨龙控股持股数较低，公司控制权可能发生变更。

另一方面，艾格拉斯此前业绩表现并不理想，第三季度净利润下降超过100%。三季报显示，今年第三季度，公司营业收入为4585.23万元，同比下降73.49%，净利润为-358.54万元，同比下降105.82%，前三季度公司营业收入为2.03亿元，同比下降61.13%；净利润3381万元，同比下降85.99%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)