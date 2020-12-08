两部门：下拨中央冬春救灾资金62.447亿元

人民网北京12月8日电 （记者任妍）今日，记者从财政部获悉，财政部、应急管理部于日前安排下拨2020至2021年度中央冬春救灾资金62.447亿元，用于支持帮助灾区统筹做好受灾群众今冬明春基本生活保障工作，确保受灾群众安全、温暖过冬。

据悉，针对今年洪涝灾害偏重发生、重灾省份较多的实际，应急管理部会同财政部提早印发通知，部署各地提前谋划受灾群众冬春救助工作。在各地上报冬春救助需求基础上，应急管理部对全国冬春救助需求开展综合评估核定，并统筹考虑新冠肺炎疫情、助力脱贫攻坚等因素，及时会商财政部测算提出中央冬春救灾资金安排意见。近日，应急管理部召开电视电话会议，安排受灾群众冬春救助工作，要求各地加强组织领导和款物投入，严格救助程序标准，抓紧推进冬春救助款物下拨等工作，确保中央冬春救灾资金在春节前全部发放到受灾群众手中。

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