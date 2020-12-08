谨慎剁手理性网购 与盲目消费来一场“断舍离”

似乎“双11”的包裹刚刚拆完，“双12”的脚步就接踵而至了。不过，虽然下单的时候够畅快，但是也不乏想买后悔药的消费者。2020年的最后一个购物狂欢节，该怎样做一个“不后悔”的网购人呢？你的网购“姿势”可能需要调整了。

面对大促，消费者从不手软，刚刚结束的“双11”就是最好的例证。根据中国人民银行数据显示，此次双11期间，网联、银联共处理网络支付业务22.43亿笔、金额1.77万亿元，同比分别增长了26.08%、19.60%；同时，合计最高并发量达到10.9万笔/秒，同比增长26.19%，创历史新高。

新品和促销的优越性价比刺激着消费者们的神经，他们对最具有创新力的突破性高科技产品趋之若鹜，他们对可以提高生活品质感的智能家居、厨电等热情追捧，爱美食、爱健康，热衷颜值主义，关注自身精神世界……在琳琅满目的商品海洋里，消费者充分感受着大快朵颐的剁手快感。

但热情过后，冲动消费、跟风消费、过度消费的隐患也浮现了出来，有媒体针对“双11”狂欢消费做了一场特别报道：在随机选取的街头受访者中，不少消费者都表示自己买的东西没有用，比如买完就“压箱底儿”的衣服，过量囤积的化妆品，用不了几次的跑步机等，个个都是看上去很美，买回家累得心碎案例。

究其原因也是充满了无奈，有人是买之前没做好功课，有人是看别人买挺好，还有人是图个新鲜追风网红新品……总之购物决策失误的后果就是，不管退货还是闲置，身心和钱包总有一样要遭罪。要如此往复，在“下单—纠结—退货”的过程中耗尽精力和热情，不但费钱，网购所带来的幸福感也会被逐渐消磨掉。所以，需要调整自己的网购思路，下单之前要牢记“三思后行，兼听则明”。

可以多听听身边亲朋好友的真实使用反馈，万一有雷点就可以火速拔掉；还可以多看看那些行业专业人士的看法和意见，比如母婴类、护理类等，层出不穷的新产品让消费者看得眼花缭乱，这时候专业人士相对权威的解答就比较有参考价值了；如果你觉得个体的意见不足以表达大趋势，那么现在各大电商平台针对不同商品分门别类推出的排行榜可能会更对胃口，这些基于海量大数据和精准的用户洞察建立起的榜单指向性明确，一定程度上代表了主流的消费导向，可以作为高效便捷的避雷指南来参考。

理性消费，谨慎剁手，不妨培养一下新的消费习惯，愿每一个消费者在今年12.12都不花一分冤枉钱。（毕磊）

(责编：毕磊、刘阳)