人民网>>财经

我爱我家“守护者计划”启动 进一步加码社区服务

2020年12月08日16:00  来源：人民网-财经频道
 

“快递收取不方便，放在快递柜里超时会收费”，“临时需要打印却找不到打印店”，“家中出现紧急情况”……未来社区生活中各种急事、难事或许都将在我爱我家门店得以解决。

日前，我爱我家“守护者计划”启动，进一步加码社区服务，发布了体系完备、自上而下的大规模企业社区公益体系。

在疫情防控常态化下，深入推进社区建设管理，变得尤为重要。“守护者计划”在此背景下应运而生。

我爱我家集团副总裁、北京公司总经理高晓辉介绍，我爱我家“守护者计划”将在第一年落地开展1.0版本，即“5511计划”：5万经纪人，在生活守护、环境守护、健康守护、应急守护和房产守护这5大方面，为10万社区，在一年内提供超1000万小时的守护。具体可围绕便民服务、社区共建、社区公益以及突发危难帮助等方面展开守护，在这一过程中，我爱我家集团也会陆续出台一系列政策，鼓励、引导员工在坚守岗位职责与操守的同时，主动走出门店，承担社会责任、主动施援。

我爱我家集团董事长谢勇在发布会上表示，房地产行业正面临着新旧动能的转换与经营模式的转型，只有以更加积极、正向的价值观驱动发展，才能凝聚最广泛的力量，保持创新能力，让整个行业实现“无限正循环”。

谢勇指出，许多房产经纪公司在布局和探索社区公益模式中偏零散，大多是在某个社区或者某个片区开展，影响力有限。而我爱我家的“守护者计划”作为完整的体系，具有以下几个方面的创新性：一是组织化，所有的行动都是集团部署在全国各地的门店统一执行；二是系统化，基于多年社区服务经验，内容涵盖了这些年社区服务的方方面面；三是标准化，所有的行动有统一的范本和标准在全国范围推行。“通过这个完善的社区公益体系，我们希望带动全行业共同参与和建设社区，守护社区，帮助居民实现更美好的人居生活。”谢勇表示。

“社区是城市建设和治理最后一公里，社区是百姓生活不可分割的一部分，是家的延伸。”谢勇表示，之所以通过社区展开公益，积极建设社区，不论是对个人还是对企业都有价值。从行业上来看，房地产经纪行业有着门店多、分布广、扎根社区深等特点，是商业社会中最接近社区与居民的组织单元。因此，立足于自身行业，结合自身优势，推进社区共建共治，这也是企业发展与企业社会责任相统一的举措。谢勇在发布会上表示，“守护者计划”将成为我爱我家全集团长期的公益行动纲领。

中国房地产估价师与房地产经纪人学会副秘书长王霞表示，未来，希望我爱我家能以实施“守护者计划”为契机,主动参与社区治理,积极推动社区治理体系和治理能力现代化,加大科技创新力度,做创新发展的探索者、组织者、引领者,促进企业健康持续发展,履行时代赋予的安家使命。（许维娜）

(责编：许维娜、刘阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved