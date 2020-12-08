“快递收取不方便，放在快递柜里超时会收费”，“临时需要打印却找不到打印店”，“家中出现紧急情况”……未来社区生活中各种急事、难事或许都将在我爱我家门店得以解决。

日前，我爱我家“守护者计划”启动，进一步加码社区服务，发布了体系完备、自上而下的大规模企业社区公益体系。

在疫情防控常态化下，深入推进社区建设管理，变得尤为重要。“守护者计划”在此背景下应运而生。

我爱我家集团副总裁、北京公司总经理高晓辉介绍，我爱我家“守护者计划”将在第一年落地开展1.0版本，即“5511计划”：5万经纪人，在生活守护、环境守护、健康守护、应急守护和房产守护这5大方面，为10万社区，在一年内提供超1000万小时的守护。具体可围绕便民服务、社区共建、社区公益以及突发危难帮助等方面展开守护，在这一过程中，我爱我家集团也会陆续出台一系列政策，鼓励、引导员工在坚守岗位职责与操守的同时，主动走出门店，承担社会责任、主动施援。

我爱我家集团董事长谢勇在发布会上表示，房地产行业正面临着新旧动能的转换与经营模式的转型，只有以更加积极、正向的价值观驱动发展，才能凝聚最广泛的力量，保持创新能力，让整个行业实现“无限正循环”。

谢勇指出，许多房产经纪公司在布局和探索社区公益模式中偏零散，大多是在某个社区或者某个片区开展，影响力有限。而我爱我家的“守护者计划”作为完整的体系，具有以下几个方面的创新性：一是组织化，所有的行动都是集团部署在全国各地的门店统一执行；二是系统化，基于多年社区服务经验，内容涵盖了这些年社区服务的方方面面；三是标准化，所有的行动有统一的范本和标准在全国范围推行。“通过这个完善的社区公益体系，我们希望带动全行业共同参与和建设社区，守护社区，帮助居民实现更美好的人居生活。”谢勇表示。

“社区是城市建设和治理最后一公里，社区是百姓生活不可分割的一部分，是家的延伸。”谢勇表示，之所以通过社区展开公益，积极建设社区，不论是对个人还是对企业都有价值。从行业上来看，房地产经纪行业有着门店多、分布广、扎根社区深等特点，是商业社会中最接近社区与居民的组织单元。因此，立足于自身行业，结合自身优势，推进社区共建共治，这也是企业发展与企业社会责任相统一的举措。谢勇在发布会上表示，“守护者计划”将成为我爱我家全集团长期的公益行动纲领。

中国房地产估价师与房地产经纪人学会副秘书长王霞表示，未来，希望我爱我家能以实施“守护者计划”为契机,主动参与社区治理,积极推动社区治理体系和治理能力现代化,加大科技创新力度,做创新发展的探索者、组织者、引领者,促进企业健康持续发展,履行时代赋予的安家使命。（许维娜）

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