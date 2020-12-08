商务部：中国外贸产业创新能力持续增强

人民网北京12月8日电 （孙阳）今年1-11月，我国进出口总额29.04万亿元人民币，增长1.8%。以美元计，进出口4.17万亿美元，增长0.6%，增速首次转正。对此，商务部外贸司负责人今日表示，前11月中国进出口规模创历史同期新高。外贸规模进一步扩大的同时，国际市场份额进一步提升。

同时，在困境和压力之下，中国外贸产业创新能力持续增强。

东部地区一般贸易方式出口持续扩大，自主发展能力进一步增强。中西部地区外向型经济加快发展，出口增速高于整体，产业竞争力明显提升。

中国外贸企业迎难而上，在市场压力下茁壮成长，外贸主体规模不断壮大。民营企业出口增长12.2%，拉高整体增速6.2个百分点。

中国出口产品不断向价值链上游攀升。机电产品出口占比提升至59.3%。集成电路、计算机、医疗器械等高技术、高附加值产品出口强劲，增速分别达14.8%、10.7%和44.5%。

外贸新业态新模式快速发展，营商环境持续优化。跨境电商、市场采购贸易方式出口快速增长，在高效联通国内国际市场、激发中小微外贸主体活力等方面发挥了重要作用。

该负责人同时表示，中国外贸为推动世界经济贸易复苏作出重要贡献。

“我们以实际行动深化疫情防控国际合作，尽己所能向200多个国家和地区出口防疫物资，推动构建人类卫生健康共同体。中国生产秩序快速恢复，满足疫情期间各国人民居家生活和工作需要，推动国际产业链供应链稳定运转。积极主动扩大进口，我进口占全球份额上升0.8个百分点，为世界经济贸易合作注入活力。”该负责人说。

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