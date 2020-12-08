原标题：健康舒适私享 智能坐便器迎来中国式创新与增长

“洁净舒爽换新生活——2020中国智能坐便器行业高峰论坛”日前在广东佛山举行，便洁宝、海尔卫玺、恒洁、箭牌家居、九牧厨卫、松下卫浴等智能坐便器行业主流品牌相聚在此谈经论道，为中国智能坐便器行业的明天擘画新图景。 中国家用电器协会副理事长朱军表示，在人们更加追求品质化、健康化、人性化、个性化、智能化的卫生间生活理念影响下，智能坐便器市场近几年维持了稳定增长态势。

来自奥维云网的数据显示， 2018年、2019年以及2020年1-10月，智能坐便器线上销量分别为119.5万台、146.5万台、111.2万台，同比增长分别为47.3%、22.6%、23.4%，同时销售额为35.3亿、38.7亿、 27.8亿，同比增长分别为28.4%、9.7%、15.8%。值得注意的是，这三年智能坐便器的均价也在逐年下探，具体表现为2954元、2644元、2496元，不过，线上的销售量占比已经达到49.1%接近一半份额。

奥维云网总裁郭梅德认为，无独有偶，行业增长的同时各个主流品牌的增长也相形益彰。今年上半年受疫情影响，智能坐便器虽增幅放缓，但经过疫情洗礼，很多品牌下半年迎来逆势上扬。例如在整个双十一期间，海尔卫玺开门红当天全网销量前10分钟便超去年全天同期;便洁宝在上半年有一定下滑，下半年却趋势良好，随着其动力冲产品T80的上市以及T系列50和30产品的即将上市，订单量已经排到了年底达到饱和状态;松下卫浴也表示通过努力在下半年实现了增长。

恒洁、九牧厨卫、箭牌家居等企业对市场的感知亦是如此，2020年突如其来的疫情对行业都带来冲击，但疫情对家居健康安全的‘放大’，某种程度也为国内智能坐便器市场赢得了更大的发展机遇。

从产品的市场结构来看，智能坐便器一体机无论销售量、销售额，还是市场占比，都有明显的增长优势。奥维云网线上推总数据显示，智能坐便器一体机销量为56.6万台，已超过分体机的54.6万台，销售额为18.6亿，是分体机的两倍，从均价来看，一体机3279元均价几乎也是分体机1683元的两倍。

分析深层次原因，相对分体机，智能坐便器一体机一体化、契合度高、更美观，对于重视卫生间的用户尤其是新房装修而言是更好的选择方案。值得关注的是，2020年1-9月，我国精装修房智能坐便器补品配套率为15.3%，配套量同比增长19.7%。

市场增长的同时，越来越多的消费者对智能坐便器产品的认知度也在逐渐提升。2019年底，中国家电网受中国家用电器协会智能卫浴电器专委会委托进行过一场街头随机调研，产生有效问卷1107张，其中约95%的受调研者听说过智能坐便器这一产品，受调查者中，约80%的人有购买或再次购买智能坐便器的意愿。

今年疫情形势之下，国人对于健康类消费的重视程度远超以往。据奥维云网的预测，2020年我国智能坐便器全渠道的销售量将达到408.1万台，同比增长20.1%，销售额将达到142.2亿，同比增长14.8%。

智能坐便器起源于美国，兴起于日本，现在在我国经过五六年的市场发展，市场已经初具规模，在产品研发和技术方面也有了质的飞跃。同时，国产智能座便器品牌根据国内水质、使用环境等与国外的不同，在产品的本土化方面做了很大改进。

中国消费者协会曾对中国和国外品牌的智能马桶盖进行专业的检测，结果显示，国内销售的主流智能马桶盖产品，在质量和使用体验上完全不亚于国外品牌销售的产品。并且综合来看，国产智能坐便器在产品质量、使用体验、服务态度以及价格方面，比日本等国外品牌更具优势。因为与国外品牌相比，国货品牌更了解本土消费者的痛点、更能满足中国消费者的需求。

中国家用电器协会副理事长朱军认为，在各方共同努力下，特别是智能坐便器生产企业的不断探索和努力下，智能坐便器产品已经成为中国消费者可以信赖的，改变传统如厕方式，让如厕体验更清洁、更健康、更舒适的消费升级产品。

中国家电网吕盛华表示，智能座便器作为卫浴行业新宠，随着国内消费者生活习惯的改变、市场普及率日渐提升，未来几年市场发展潜力巨大，同时也将有更多的品牌、厂商加快布局智能座便器行业，推动行业迈入以消费者需求为导向，质量、价格与优质服务齐头并进的健康发展轨道。

(责编：毕磊、夏晓伦)