数字人民币红包又来了（锐财经）

徐 骏作（新华社发）

继10月在深圳发完数字人民币红包后，中国人民银行又将红包投向了苏州。12月5日，苏州数字人民币红包正式开始预约，面向符合条件的苏州市民发放2000万元数字人民币消费红包。

目前，数字人民币的全国落地试点场景已经超过6700个，未来还将进一步丰富。

测试离线支付

此次中国人民银行为苏州消费者准备了10万个数字人民币消费红包，每个红包金额为200元。无论是总金额还是红包数量，都是深圳的2倍。

红包能用在哪儿？此次发放的数字人民币消费红包与“双12苏州购物节”活动相结合，可在苏州指定的近万家商户使用，涵盖商场超市、日用零售、餐饮消费、生活服务等类别，覆盖全市各板块核心商圈及重点商超。

苏州还首次引入了线上消费场景。京东商城支持消费者在线上购买自营商品时使用数字人民币支付，成为试点中首个接入数字人民币的线上场景。此外，京东还与苏州市相城区联合打造了数字人民币特色支付场景，收货地址在苏州市相城区的市民可使用数字人民币货到付款，足不出户即可体验数字人民币的便捷支付服务。

苏州消费者还有机会体验离线钱包，这也是此次活动的一大新亮点。“这意味着此次试点活动中，在无网环境下，客户可使用具备数字人民币离线支付功能的App，通过手机‘碰一碰’完成转账或者支付。”中国人民银行数字货币研究所所长穆长春说。

“引入线上场景和测试离线支付都非常重要。线上场景的扩展更有利于数字人民币未来进一步推广和运用，而离线支付是数字人民币区别于其他移动支付手段的特征之一，更能凸显其优势。”招联金融首席研究员董希淼表示。

扩大试点范围

10月，深圳市人民政府联合中国人民银行开展了数字人民币红包试点，向在深圳的个人发放5万个共计1000万元的“礼享罗湖数字人民币红包”，这是数字人民币试点以来首次大规模“公测”。

截至活动结束，累计47573人领取了红包，占总中签人员的95.15%；使用红包支付业务量62788笔，红包支付金额876.4万元。

为支持试点期间数字人民币的流通使用，深圳市罗湖区辖内共3389家商户完成数字人民币系统改造，包括商场超市、生活服务、日用零售、餐饮消费等四大类。

深圳数字人民币钱包的开立银行为工、农、中、建四大行，此次苏州活动在此基础上增加了交通银行和邮储银行。董希淼建议，未来可适当扩大测试银行范围，将参与测试的银行扩大到全部六家大型商业银行之余，也让中小银行参与进来。

除了深圳和苏州，根据中国人民银行此前发布的公告，数字人民币还将先行在雄安、成都以及未来冬奥会场景进行内部封闭试点测试。对此，董希淼建议，可有序扩大试点测试城市，一方面可增加包括北京、上海、杭州在内的京津冀、长三角等数字经济发展较快的城市；另一方面可增加兰州、乌鲁木齐、拉萨等金融基础设施相对薄弱的西部城市。

丰富应用场景

未来，数字人民币应用场景有望进一步丰富。截至今年8月底，全国共落地试点场景6700多个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。

12月7日，银联商务股份有限公司已与中国人民银行数字货币研究所正式签署战略合作协议，共同研究数字人民币线上线下支付场景等领域的创新应用，并结合银联商务的现有业务场景，基于数字人民币特性和钱包生态体系，共同促进数字人民币生态体系建设。

此前，中国人民银行数字货币研究所已经与京东数科、滴滴出行等多家机构达成战略合作，共同推进建设数字人民币试点测试生态体系。董希淼指出：“可进一步丰富测试场景，大力加强与各方合作，加快数字人民币功能创新，丰富线上、线下场景应用，构建更加完善的数字人民币生态体系。”

值得注意的是，香港金管局正与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试。未来，数字人民币在跨境支付场景的应用同样值得期待。

香港金融管理局总裁余伟文指出：“人民币在中国香港地区的使用已十分常见，数字人民币定位于流通中的现金，其使用会为两地游客带来更大便利。虽然数字人民币推出尚无时间表，但相信它将来会为需要进行跨境零售消费的两地居民提供更多的支付方式选项。”

(责编：杨光宇)